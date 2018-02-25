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Дженнифер Лопес поразила откровенным нарядом

Комментариев: 7
48-летняя певица вышла на сцену в откровенном наряде.
Дженнифер Лопес поразила откровенным нарядом
Дженнифер Лопес поразила откровенным нарядом
pinterest.com

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На концерте в Неваде 48-летняя Дженнифер Лопес превзошла саму себя. Исполнительница продемонстрировала потрясающую физическую форму, выступив в полупрозрачном купальнике. За время шоу Лопес сменила несколько нарядов, с каждым разом открывая части тела певицы всё больше и больше.

 

Дженнифер Лопес поразила откровенным нарядом
Дженнифер Лопес поразила откровенным нарядом
Daily mail

 

Поклонников поразили не только голос и уникальная хореография, но и превосходная фигура Лопес. В качестве обуви поп-дива предпочла открытые полусапожки на высоких шпильках. Но это это не помешало звезде выполнять сложные танцевальные движения.

Напомним также, что Мила Йовович показала, как выглядит без макияжа.

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Теги: Дженнифер Лопес, певица, концерт, костюм, фигура
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Комментариев (7)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  25.02.2018, 23:27
Оценка:  0
pусский
А если я натурально кончу из своего отростка в ейную вонючую, латино-пиндосскую пиздy, то она забрюхатеет и прострогается мясом через девять месяцев?? Фу-у, бля!.. Я даже срыгнул от такой фантастической xyиты, бля! Латиносы нам ни друзи, бля! Гы-гы-гы-гы!!!
гость  (аноним)  25.02.2018, 21:52
Оценка:  0
гость
Чтоб удивить или впечатлить , уже надо на сцене высраться. А так постно.
гость  (аноним)  25.02.2018, 21:13
Оценка:  0
гость
Сейчас столько много открытости, что это уже выглядит обыденным. Хоть бы шортики одела, был бы эффект. А так, туфта.
Даунецкий  (аноним)  25.02.2018, 20:47
Оценка:  0
Даунецкий
Фуу пративная баба... Кобзон это всё!!
турбоотсос  (аноним)  25.02.2018, 20:43
Оценка:  0
турбоотсос
Живу всю жизнь в Москве на 3 х вокзалах! Заходите в гости голубки))
русскийПетенька  (аноним)  25.02.2018, 20:35
Оценка:  0
русскийПетенька
я педик рас и эти кобылки меня не бударажат
гость  (аноним)  25.02.2018, 20:21
Оценка:  0
гость
Хорошая Дженифер!!!
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