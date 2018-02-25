48-летняя певица вышла на сцену в откровенном наряде.

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На концерте в Неваде 48-летняя Дженнифер Лопес превзошла саму себя. Исполнительница продемонстрировала потрясающую физическую форму, выступив в полупрозрачном купальнике. За время шоу Лопес сменила несколько нарядов, с каждым разом открывая части тела певицы всё больше и больше.

Дженнифер Лопес поразила откровенным нарядом Daily mail

Поклонников поразили не только голос и уникальная хореография, но и превосходная фигура Лопес. В качестве обуви поп-дива предпочла открытые полусапожки на высоких шпильках. Но это это не помешало звезде выполнять сложные танцевальные движения.

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