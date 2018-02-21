Мила Йовович показала, как выглядит без макияжа

Мила Йовович рассказала, что делает, дабы выглядеть хорошо.

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Натуральность в тренде, и в последнее время звезды все чаще делятся своими фото без макияжа. 42-летняя актриса Мила Йовович не стала исключением, показав подписчикам естественную красоту без капли косметики.

Фото без макияжа Мила Йовович поделилась на своей странице в Instagram и написала:

Я стараюсь отжиматься перед сном. Пока у меня получается только 40 раз, но хочу 60.

Мила Йовович без макияжа фото instagram.com/millajovovich

Отметим, подписчики Милы Йовович в комментариях восторгаются естественной красотой актрисы.

Напомним, Роза Аль-Намри показала своих красавиц-сестер. Фото смотрите по ссылке.