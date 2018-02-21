Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мила Йовович показала, как выглядит без макияжа

Комментариев: 1
Мила Йовович рассказала, что делает, дабы выглядеть хорошо.
Мила Йовович показала, как выглядит без макияжа (фото)
Мила Йовович показала, как выглядит без макияжа (фото)
GettyImages.com

Читайте также: София Ротару показала младшую сестру

Натуральность в тренде, и в последнее время звезды все чаще делятся своими фото без макияжа. 42-летняя актриса Мила Йовович не стала исключением, показав подписчикам естественную красоту без капли косметики.

Фото без макияжа Мила Йовович поделилась на своей странице в Instagram и написала:

Я стараюсь отжиматься перед сном. Пока у меня получается только 40 раз, но хочу 60.

Мила Йовович без макияжа фото
Мила Йовович без макияжа фото
instagram.com/millajovovich

Отметим, подписчики Милы Йовович в комментариях восторгаются естественной красотой актрисы.

Напомним, Роза Аль-Намри показала своих красавиц-сестер. Фото смотрите по ссылке.

Поделись:
Теги: Мила Йовович, актриса, без макияжа, здоровый способ жизни, отжимания, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.02.2018, 10:22
Оценка:  0
гость
страшное беЗсисечное создание)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь