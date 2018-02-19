Только о любви: TARABAROVA дала сольный концерт ко Дню святого Валентина

Светлана Тарабарова: "Любовь помогает создавать мне мои песни, вдохновляет на что-то новое".

На выходных в киевском Caribbean Club состоялся концерт самой светлой певицы украинского шоу-бизнеса – TARABAROVA. На полтора часа зрители погрузились в магию любви и музыки под названием «Love Love Love».

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Автор и композитор, номинант множества национальных музыкальных премий, обладательница награды «Пісня року», TARABAROVA своим искренним и наполненным духом свободы творчеством вдохновляет сотни тысяч людей по всему миру. В каждой песне – месседж, послание слушателям «розправити крила», вера в то, что «ми в силах змінити все», и напоминание - «якщо шукаєш – вихід є».

Светлана Тарабарова фото пресс-служба

Тарабарова фото пресс-служба

Ко Дню Влюбленных для киевлян и гостей столицы певица подготовила особенную концертную программу «Love Love Love», название которой говорит само за себя: треклист выступления состоял исключительно из песен о чувствах. В камерной обстановке концерт-холла артистка исполнила лучшие композиции о любви за все 6 лет сольной карьеры. На сцене прозвучали как полюбившиеся слушателям хиты «Добре з тобою», «Цунамі», «Вихід Є», так и песни из альбомов «Мир Всем», «Вірю. Знаю», а также с уникального проекта «8 недель откровений».Одним из самых запоминающихся номеров стало выступление TARABAROVA с песней «Ты», где артистка аккомпанировала себе под укулеле, точь в точь, как во время записи этой композиции для live-альбома «#НАОДИНЦІ» во время Всеукраинского тура.

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Перфоманс певицы дополнили необыкновенный виджеинг, зажигательный балет с их невероятными танцевальными постановками и музыканты-мультиинструменталис ты.



TARABAROVA фото пресс-служба

Фото TARABAROVA пресс-служба

Незабываемый голос, энергия и харизма TARABAROVA не оставили равнодушными ни одного зрителя в зале. Вместе с артисткой гости вечера дали волю чувствам: смеялись и грустили, вспоминали моменты из прошлого, улыбались, пели в унисон и танцевали. Одарив громкими овациями, зрители не отпустили певицу без вызова «на бис».Яркая TARABAROVA с концертом о любви окунула весь Caribbean Club в теплую атмосферу светлой стороны музыки.

Напомним также, что Светлана Тарабарова подарила мечту детям-переселенцам. Подробности по ссылке.