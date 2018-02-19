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Только о любви: TARABAROVA дала сольный концерт ко Дню святого Валентина

Комментариев: 6
Светлана Тарабарова: "Любовь помогает создавать мне мои песни, вдохновляет на что-то новое".
TARABAROVA дала сольный концерт ко Дню святого Валентина (фото)
TARABAROVA дала сольный концерт ко Дню святого Валентина (фото)
пресс-служба

На выходных в киевском Caribbean Club состоялся концерт самой светлой певицы украинского шоу-бизнеса – TARABAROVA. На полтора часа зрители погрузились в магию любви и музыки под названием «Love Love Love».

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Автор и композитор, номинант множества национальных музыкальных премий, обладательница награды «Пісня року», TARABAROVA своим искренним и наполненным духом свободы творчеством вдохновляет сотни тысяч людей по всему миру. В каждой песне – месседж, послание слушателям «розправити крила», вера в то, что «ми в силах змінити все», и напоминание - «якщо шукаєш – вихід є».

Светлана Тарабарова фото
Светлана Тарабарова фото
пресс-служба

Ко Дню Влюбленных для киевлян и гостей столицы певица подготовила особенную концертную программу «Love Love Love», название которой говорит само за себя: треклист выступления состоял исключительно из песен о чувствах. В камерной обстановке концерт-холла артистка исполнила лучшие композиции о любви за все 6 лет сольной карьеры. На сцене прозвучали как полюбившиеся слушателям хиты «Добре з тобою», «Цунамі», «Вихід Є», так и песни из альбомов «Мир Всем», «Вірю. Знаю», а также с уникального проекта «8 недель откровений».
Тарабарова фото
Тарабарова фото
пресс-служба

Одним из самых запоминающихся номеров стало выступление TARABAROVA с песней «Ты», где артистка аккомпанировала себе под укулеле, точь в точь, как во время записи этой композиции для live-альбома «#НАОДИНЦІ» во время Всеукраинского тура.

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Перфоманс певицы дополнили необыкновенный виджеинг, зажигательный балет с их невероятными танцевальными постановками и музыканты-мультиинструменталисты.

TARABAROVA фото
TARABAROVA фото
пресс-служба

Незабываемый голос, энергия и харизма TARABAROVA не оставили равнодушными ни одного зрителя в зале. Вместе с артисткой гости вечера дали волю чувствам: смеялись и грустили, вспоминали моменты из прошлого, улыбались, пели в унисон и танцевали. Одарив громкими овациями, зрители не отпустили певицу без вызова «на бис».
Фото TARABAROVA
Фото TARABAROVA
пресс-служба

Яркая TARABAROVA с концертом о любви окунула весь Caribbean Club в теплую атмосферу светлой стороны музыки.

Напомним также, что Светлана Тарабарова подарила мечту детям-переселенцам. Подробности по ссылке.

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Теги: светлана тарабарова, сольный концерт, украинская певица, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба артиста

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
тарабарова  (аноним)  19.02.2018, 20:55
Оценка:  0
тарабарова
Я шлюха и любовь к деньгам шуфрича помогает мне не думать о его немытом пенисе и сосать его как пылесос!
Рембо  (аноним)  19.02.2018, 20:41
Оценка:  0
Рембо
Бу Га Га !!! Ватаны сосать))))))))))))))
русский  (аноним)  19.02.2018, 20:35
Оценка:  0
русский
Я ватный педик и гомик тоже!
Белый Дом  (аноним)  19.02.2018, 20:27
Оценка:  0
Белый Дом
Рембо жив! Это вата пургу запустила)))
Великая Америка  (аноним)  19.02.2018, 20:21
Оценка:  0
Великая Америка
Рембо умер. Вечная память Герою!
гость  (аноним)  19.02.2018, 18:14
Оценка:  0
гость
Всё мне в ней нравится, кроме оранжевых волос. Понимаю, когда тинэйджеры красят волосы в такой ядовитый цвет, но Света...Не модно, не стильно, не красиво.
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