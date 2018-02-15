Кэти Перри сбежала с букетом невесты
Американская певица шокировала всех своим поведением на свадьбе брата.
На днях певица посетила свадьбу своего брата Дэвида. Видео с церемонии Кэти опубликовала в своём Instagram.
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Когда пришло время ловить букет невесты, певица присоединилась к остальным незамужним девушкам. Звезде даже удалось его поймать, но её реакция вызвала у гостей недоумение и смех. Кэти просто убежала!
Когда жаждешь общения, но бежишь от любви, едва получив ее.
- прокомментировала певица свой поступок.
Но выходка Кэти не испортила атмосферу на церемонии. Да и сама звезда, кажется, осталась довольна своей победой.
Напомним также, что Регина Тодоренко заговорила о свадьбе.
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