Даша Астафьева поделилась детским фото
Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и звезда журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками архивным фото из раннего детства. На чёрно-белом фото маленькая Дарья позирует на фоне штор в милом платье в клеточку.
Это не я #оносамо» видимо, это мой девиз с детства...судя по лицу😂🤦🏻♀️
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Поклонники отметили, что так оно и есть, так как Даша практически не изменилась и в этой маленькой девочке легко можно узнать взрослую певицу.
Похожа на себя )))
И стрижка , та же )
Многие также написали, что в детстве у них были такие же шторы и/или плате. Что доказывает, что даже звёзды – люди, и когда-то тоже были детьми.
И у нас дома были такие шторы😀😀😀
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