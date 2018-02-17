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Даша Астафьева поделилась детским фото

Комментариев: 3
Украинская певица позабавила поклонников детской фотографией.
Даша Астафьева поделилась детским фото
Даша Астафьева поделилась детским фото
pinterest.com

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и звезда журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками архивным фото из раннего детства. На чёрно-белом фото маленькая Дарья позирует на фоне штор в милом платье в клеточку.

Это не я #оносамо» видимо, это мой девиз с детства...судя по лицу😂🤦🏻‍♀️

 

Даша Астафьева поделилась детским фото
Даша Астафьева поделилась детским фото
instagram.com/da_astafieva/

 

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Поклонники отметили, что так оно и есть, так как Даша практически не изменилась и в этой маленькой девочке легко можно узнать взрослую певицу.

Похожа на себя )))

И стрижка , та же )

Многие также написали, что в детстве у них были такие же шторы и/или плате. Что доказывает, что даже звёзды – люди, и когда-то тоже были детьми.

И у нас дома были такие шторы😀😀😀

Напомним также, что Тина Кароль удивила обнаженной фотосессией.

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Теги: Даша Аставфьева, певица, фото, украинская певица, детское фото
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.02.2018, 21:05
Оценка:  0
гость
русский!перед тем как тебя натягивают, ты свое оч*о салом смазываешь?
гость  (аноним)  17.02.2018, 16:39
Оценка:  0
гость
Дашка сосала всем следователям, но ее в жопу выебли и сказали, что ейный чухан сядет надолго, вот дура!
Юрий    17.02.2018, 19:05
Оценка:  0
Юрий
его уже отпустили домой. а если папанька поделится баблом то и дело закроют.
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