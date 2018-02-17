Украинская певица позабавила поклонников детской фотографией.

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и звезда журнала Playboy Даша Астафьева поделилась с поклонниками архивным фото из раннего детства. На чёрно-белом фото маленькая Дарья позирует на фоне штор в милом платье в клеточку.

Это не я #оносамо» видимо, это мой девиз с детства...судя по лицу😂🤦🏻‍♀️

Даша Астафьева поделилась детским фото instagram.com/da_astafieva/

Читайте также: Джулианна Мур показала взрослую дочь

Поклонники отметили, что так оно и есть, так как Даша практически не изменилась и в этой маленькой девочке легко можно узнать взрослую певицу.

Похожа на себя ))) И стрижка , та же )

Многие также написали, что в детстве у них были такие же шторы и/или плате. Что доказывает, что даже звёзды – люди, и когда-то тоже были детьми.

И у нас дома были такие шторы😀😀😀

Напомним также, что Тина Кароль удивила обнаженной фотосессией.