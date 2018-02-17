Знаменитая телеведущая опубликовала поздравления для своей дочери в Instagram.

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила свою дочь с днём рождения. 16 февраля Нане, старшей дочери Маши, исполнилось 14 лет. Своею радость от такого светлого дня звезда поспешила разделить с поклонниками в Instagram, хотя и не раз признавалась, что девочка не любит публичность.

Моя прекрасная девочка! Знаю, как ты относишься к публичным проявлениям чувств и к своему появлению в моем Инста , но сегодня я имею право: у меня праздник- твой день рождения:) И я сильно хочу, чтобы весь мир знал, как нам с папой с тобой повезло!!! С днём рождения , моя кошечка! #мойсамыйблизкийдруг#мояНана

Маша Ефросинина поздравила дочь с днём рождения instagram.com/mashaefrosinina/

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