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Маша Ефросинина поздравила дочь с днём рождения

Комментариев: 1
Знаменитая телеведущая опубликовала поздравления для своей дочери в Instagram.
Маша Ефросинина поздравила дочь с днём рождения
Маша Ефросинина поздравила дочь с днём рождения
pinterest.com

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина трогательно поздравила свою дочь с днём рождения. 16 февраля Нане, старшей дочери Маши, исполнилось 14 лет. Своею радость от такого светлого дня звезда поспешила разделить с поклонниками в Instagram, хотя и не раз признавалась, что девочка не любит публичность.

Моя прекрасная девочка! Знаю, как ты относишься к публичным проявлениям чувств и к своему появлению в моем Инста , но сегодня я имею право: у меня праздник- твой день рождения:) И я сильно хочу, чтобы весь мир знал, как нам с папой с тобой повезло!!! С днём рождения , моя кошечка! #мойсамыйблизкийдруг#мояНана

 

Маша Ефросинина поздравила дочь с днём рождения
Маша Ефросинина поздравила дочь с днём рождения
instagram.com/mashaefrosinina/

 

Напомним также, что Вера Брежнева рассказала, готова ли идти в политику.

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, украинская телеведущая, дочь, день рождения
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  17.02.2018, 15:31
Оценка:  0
pусский
Вот же блядищи! Вот же вонючие пиздищи! Да мне насрать когда вы родились, я тупо пёрну каждой в пизду!
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