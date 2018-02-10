Маша Ефросинина поделилась детской фотографией

Украинская телеведущая рассказала о своём детстве и как воспитывает свою дочь.

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В своём Instagram Маша Ефросинина выложила чёрно-белую фотографию 14-летней себя. Под фотографией Маша написала, что её мама всегда говорила ей, что она красивая, поэтому она никогда не испытывала каких-либо комплексов по поводу своей причёски или лица.

Так вот посмотрите на это фото. Тут мне 13 или 14лет . И если бы моя мама каждое утро , провожая меня в школу , не говорила мне , что я самая красивая девочка на свете , то мне, девочке с лицом мальчика и причёской Алексея Глызина, в принципе, оставалось пойти и утопиться в водах Керченского пролива:)

Телеведущая отметила, что свою дочь она пытается воспитывать так же. И напомнила родителям, что их поддержка очень важна для детей, ведь именно благодаря самым близким людям и формируется самооценка ребёнка.

Поклонники поддержали Машу в её суждениях и заметили, что дочь очень похожа на свою звёздную маму.

Мария, ценю вашу страничку за простоту, искренность, полезность и отсутствие «звездной болезни». Спасибо вам)

Машенька, я полностью Вас поддерживаю в том ,что надо говорить дочке какая она красивая , умная это повышает в ней уверенность в себе.

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