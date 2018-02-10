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Маша Ефросинина поделилась детской фотографией

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Украинская телеведущая рассказала о своём детстве и как воспитывает свою дочь.
Маша Ефросинина поделилась фотографией из детства
Маша Ефросинина поделилась фотографией из детства
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В своём Instagram Маша Ефросинина выложила чёрно-белую фотографию 14-летней себя. Под фотографией Маша написала, что её мама всегда говорила ей, что она красивая, поэтому она никогда не испытывала каких-либо комплексов по поводу своей причёски или лица.

Так вот посмотрите на это фото. Тут мне 13 или 14лет . И если бы моя мама каждое утро , провожая меня в школу , не говорила мне , что я самая красивая девочка на свете , то мне, девочке с лицом мальчика и причёской Алексея Глызина, в принципе, оставалось пойти и утопиться в водах Керченского пролива:) 

 

На днях у меня случился жаркий спор с одной знакомой, которая утверждала, что мама не должна говорить своей дочери , что та хороша собой, или попросту красива- мол, девочку это только испортит..... Я же сторонница обратной позиции - мама не просто должна, она обязана говорить своей дочери о Ее красоте- тем самым она участвует в формировании Ее самооценки ! Этим ни в коем случае нельзя девочку избаловать - если ты любящая мама, ты издаёшь нужные интонации и вибрации! Все равно найдутся в школе или ещё где-то те, кто наговорит ей гадостей или оскорбит внешность - все это проходили ....Но мама закладывает фундамент любви девочки к себе, ощущения себя настоящей женщиной! Знаю, что среди моих подписчиков есть много подростков! Так вот посмотрите на это фото. Тут мне 13 или 14лет . И если бы моя мама каждое утро , провожая меня в школу , не говорила мне , что я самая красивая девочка на свете , то мне, девочке с лицом мальчика и причёской Алексея Глызина, в принципе, оставалось пойти и утопиться в водах Керченского пролива:) #хвалитедетей #слушайтемам

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Телеведущая отметила, что свою дочь она пытается воспитывать так же. И напомнила родителям, что их поддержка очень важна для детей, ведь именно благодаря самым близким людям и формируется самооценка ребёнка.

Поклонники поддержали Машу в её суждениях и заметили, что дочь очень похожа на свою звёздную маму.  

Мария, ценю вашу страничку за простоту, искренность, полезность и отсутствие «звездной болезни». Спасибо вам)

Машенька, я полностью Вас поддерживаю в том ,что надо говорить дочке какая она красивая , умная это повышает в ней уверенность в себе.

Напомним также о том, что Ольга Сумская показала свою старшую дочь.

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Теги: Маша Ефросинина, телеведущая, дочь, детское фото
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