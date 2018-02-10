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Известные женщины Украины превратились в княгинь Киевской Руси

Комментариев: 5
Самые известные современные женщины Украины снялись в календаре на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины».
Известные женщины Украины превратились в княгинь Киевской Руси
Известные женщины Украины превратились в княгинь Киевской Руси
usba.com.ua

Этот фотопроект посвящён возвышению украинской женщины в создании истории, а также годовщине крещения Киевской Руси.

Украинские женщины от природы наделены острым умом, неудержимой энергией, широтой взглядов и волей. Женщины-правительницы решали государственные вопросы, принимали законы,

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- рассказывает инициатор проекта Ирина Паламар, глава Асоціації тваринників України.

И во многом именно благодаря таким женщинам Киевская Русь прославилась как самая развитая страна тогдашней Европы, с высоким уровнем культуры и образования.

В проекте воспроизведены образы таких известных фигур: княгиня Ольга, Анна Ярославна, Янка Всеволодовна, Анастасия Ярославна и многие другие величественные женщины.

В проекте приняли участие такие известные украинки как Ольга Сумская, Ирина Билык, Ольга Горбачёва, Катерина Бужинская и другие.  

Напомним также, что Ольга Ракицкая рассказала, как пережила разлуку с дочерью.

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Теги: календарь, Киевская Русь, Ольга Сумская, Ирина Билык, Ольга Горбачева, Катерина Бужинская
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Комментариев (5)
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БМ - лайно  (аноним)  10.02.2018, 20:53
Оценка:  0
БМ - лайно
А чому не писати про справжніх жінок???
Жінок, які є видатними вченими, лікарями та педагогами, жінок, які мають справжні життєві цінності!
Бігміровці, будьте ви прокляті до сьомого коліна за пропагадну розпусти, та збочень!
гость  (аноним)  10.02.2018, 18:36
Оценка:  0
гость
Сейчас кацапская мразь повылазит!!! Ордынские генетические выб...лядки начнут говном кидаться
гость  (аноним)  10.02.2018, 17:15
Оценка:  0
гость
Господи, помилуй нас грішних!
pусский  (аноним)  10.02.2018, 16:53
Оценка:  -2
pусский
Фу, бля, да круче всех Валентина Матвиенко!
гость  (аноним)  10.02.2018, 16:26
Оценка:  -3
гость
На фото проститутки и мрази
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