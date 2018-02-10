Известные женщины Украины превратились в княгинь Киевской Руси

Самые известные современные женщины Украины снялись в календаре на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины».

Этот фотопроект посвящён возвышению украинской женщины в создании истории, а также годовщине крещения Киевской Руси.

Украинские женщины от природы наделены острым умом, неудержимой энергией, широтой взглядов и волей. Женщины-правительницы решали государственные вопросы, принимали законы,

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- рассказывает инициатор проекта Ирина Паламар, глава Асоціації тваринників України.

И во многом именно благодаря таким женщинам Киевская Русь прославилась как самая развитая страна тогдашней Европы, с высоким уровнем культуры и образования.

В проекте воспроизведены образы таких известных фигур: княгиня Ольга, Анна Ярославна, Янка Всеволодовна, Анастасия Ярославна и многие другие величественные женщины.

В проекте приняли участие такие известные украинки как Ольга Сумская, Ирина Билык, Ольга Горбачёва, Катерина Бужинская и другие.

Напомним также, что Ольга Ракицкая рассказала, как пережила разлуку с дочерью.