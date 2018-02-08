Ольга Ракицкая рассказала, как пережила разлуку с дочерью

Как известно, Ольга Ракицкая стала приглашенным гостем в концертном туре Ирины Билык.

В феврале стартовал долгожданный всеукраинский тур Ирины Билык под названием “Без гриму. Найкраще. Про кохання“, специальным гостем которого стала украинская певица Ольга Ракицкая.

Харьков стал четвертым по счету городом, в котором с аншлагом прошло незабываемое шоу. В концертную программу вошли хиты певицы, также приятным подарком для всех зрителей стало совместное выступление Ирины и Ольги.

Ольга Ракицкая фото пресс-служба артиста

В гастрольный тур Ирина Билык, которая воспитывает двухлетнего сына, отправилась без ребёнка. С Табризом нянчится бабушка. С родными осталась и Ярослава - девятимесячная дочь Ольги Ракицкой. Певица неоднократно упоминала, что для нее самым сложным в концертном туре является разлука с дочерью и вынести ее тяжело.

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Поэтому уже после третьего по счету концерта, который проходил в Полтаве, Ольга сделала все возможное, чтобы увидеть Ярославу. Пока команда отдыхала после выступления, певица сразу со сцены пересела в машину и в ту же ночь поехала в Харьков. Там ее ждала малышка, которую на долгожданную встречу с мамой привезли родственники. Так, Ольге хоть ненадолго, но удалось насладиться общением с Ярославой.

Ольга Ракицкая с дочерью фото пресс-служба артиста

Снимок с дочерью, размещенный в соцсети, певица прокомментировала так:

Мы в Харькове! Ко мне приехала моя любимая сладкая девочка! Как же я соскучилась! Наверное, это самое сложное испытание для меня в этом туре. Пару дней разлуки показались вечностью. Сегодня вечером концерт и мы уже готовимся к встрече с прекрасными зрителями.

Уже 9 февраля с концертами в рамках тура Ирина Билык и Ольга Ракицкая посетят Херсон, а 13 февраля выйдут на сцену в городе Днепр.

Фото Ольга Ракицкая пресс-служба артиста

Напомним также, что Ирина Билык рассказала, какой сюрприз готовит своим поклонникам в своём всеукраинском туре. Подробности читайте по ссылке.