Знаменитый тренер поделилась своим секретом, какие виды нагрузок лучше использовать для похудения.

Анита Луценко рассказала о том, как бегает pinterest.com

Звёздный тренер Анита Луценко в своём Instagram подробно рассказала о том, как стоит использовать беговою дорожку. Спортсменка призналась, что больше предпочитает бегать на длинные дистанции, чем на скорость.

Читайте также: Степан Казанин показал свою супругу

Также Анита отметила, что часто смотрит фильмы во время тренировки: так время летит незаметнее.

Тренер указала, что одним бегом нельзя добиться хороших результатов в похудении и стоит объединять силовые и кардио упражнения с растяжкой.

Напомним также, что Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню.