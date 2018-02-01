Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко рассказала о том, как бегает

Комментариев: 1
Знаменитый тренер поделилась своим секретом, какие виды нагрузок лучше использовать для похудения.
Анита Луценко рассказала о том, как бегает
Анита Луценко рассказала о том, как бегает
pinterest.com

Звёздный тренер Анита Луценко в своём Instagram подробно рассказала о том, как стоит использовать беговою дорожку. Спортсменка призналась, что больше предпочитает бегать на длинные дистанции, чем на скорость.

Читайте также: Степан Казанин показал свою супругу

Также Анита отметила, что часто смотрит фильмы во время тренировки: так время летит незаметнее.

 

Раз в неделю я стараюсь бегать) всегда ставлю уклон 1 % на дорожке, так это похоже на бег, а не на подпрыгивание и задействует больше заднюю поверхность и ягодицы, чем икры и переднюю. Бегать люблю не на время, а на дистанцию 3км, 4км, 5 км😁👌🏻 время, меня скорее угнетает, пока ждёшь, а тут интерес: за сколько сегодня пробегу эту дистанцию. Бег помогает улучшить форму ног и похудеть, если нужно. Но только на бег при похудении я бы ставку не делала. Сочетание силовых+ кардио+ растяжка все же эффективней. Ну и еда безоговорочно) бегать всегда важно в кроссовках не с плоской подошвой. Во время пробежки на дорожке смотрю фильмы, так время пролетает незаметно.

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty)

Тренер указала, что одним бегом нельзя добиться хороших результатов в похудении и стоит объединять силовые и кардио упражнения с растяжкой. 

Напомним также, что Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню.

 

Поделись:
Теги: Анита Луценко, тренер, спортсменка, спорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.02.2018, 14:29
Оценка:  0
pусский
Ебливая сосунья питается одной спермой, вот ебучая защиканка!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь