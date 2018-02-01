Анита Луценко рассказала о том, как бегает
Звёздный тренер Анита Луценко в своём Instagram подробно рассказала о том, как стоит использовать беговою дорожку. Спортсменка призналась, что больше предпочитает бегать на длинные дистанции, чем на скорость.
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Также Анита отметила, что часто смотрит фильмы во время тренировки: так время летит незаметнее.
Раз в неделю я стараюсь бегать) всегда ставлю уклон 1 % на дорожке, так это похоже на бег, а не на подпрыгивание и задействует больше заднюю поверхность и ягодицы, чем икры и переднюю. Бегать люблю не на время, а на дистанцию 3км, 4км, 5 км😁👌🏻 время, меня скорее угнетает, пока ждёшь, а тут интерес: за сколько сегодня пробегу эту дистанцию. Бег помогает улучшить форму ног и похудеть, если нужно. Но только на бег при похудении я бы ставку не делала. Сочетание силовых+ кардио+ растяжка все же эффективней. Ну и еда безоговорочно) бегать всегда важно в кроссовках не с плоской подошвой. Во время пробежки на дорожке смотрю фильмы, так время пролетает незаметно.
Тренер указала, что одним бегом нельзя добиться хороших результатов в похудении и стоит объединять силовые и кардио упражнения с растяжкой.
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