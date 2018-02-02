Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню
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Арсен Мирзоян и Саша Положинский опубликовали дуетную песню «Фура и Артисты», посвятив её всем рано ушедшим из жизни артистам.
Арсен комментирует:
В последние годы погибло много талантливых людей — и в нашей стране, и во всём мире. Благодаря их творчеству и вкладу в культуру мы не хотим и не имеем права забыть их.
Мирзоян продолжил:
Я попросил Сашу написать свой куплет, своб собственную историю. Трагедия, случившаяся с Кузьмой, подтолкнула к написанию этой песни. Там есть такие слова:
“Не прийшли у місто фура і артисти,
Жовті видання поширюють плітки,
Розіграють драму під ранкову каву,
Співчуваючи належно поміж тим.
А наспраді варто зрозуміти правду,
Те, що сталося, лишається без змін,
І в антаркті, ніби вистачає хліба,
Та не сцену вийде вже не він“.
Прослушать новую песню можно здесь:
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