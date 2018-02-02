Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню

К годовщине смерти Кузьмы Скрябина Мирзоян и Положинский опубликовали песню "Фура и Артисты".

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Арсен Мирзоян и Саша Положинский опубликовали дуетную песню «Фура и Артисты», посвятив её всем рано ушедшим из жизни артистам.

Арсен Мирзоян фото пресс-служба

Арсен комментирует:

В последние годы погибло много талантливых людей — и в нашей стране, и во всём мире. Благодаря их творчеству и вкладу в культуру мы не хотим и не имеем права забыть их.

Мирзоян продолжил:

Я попросил Сашу написать свой куплет, своб собственную историю. Трагедия, случившаяся с Кузьмой, подтолкнула к написанию этой песни. Там есть такие слова: “Не прийшли у місто фура і артисти, Жовті видання поширюють плітки, Розіграють драму під ранкову каву, Співчуваючи належно поміж тим. А наспраді варто зрозуміти правду, Те, що сталося, лишається без змін, І в антаркті, ніби вистачає хліба, Та не сцену вийде вже не він“.

Прослушать новую песню можно здесь:

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