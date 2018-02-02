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Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню

Комментариев: 1
К годовщине смерти Кузьмы Скрябина Мирзоян и Положинский опубликовали песню "Фура и Артисты".
Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню к годовщине смерти Кузьмы (видео)
Мирзоян и Положинский опубликовали дуетную песню к годовщине смерти Кузьмы (видео)
пресс-служба

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Арсен Мирзоян и Саша Положинский опубликовали дуетную песню «Фура и Артисты», посвятив её всем рано ушедшим из жизни артистам.

Арсен Мирзоян фото
Арсен Мирзоян фото
пресс-служба

Арсен комментирует:

В последние годы погибло много талантливых людей — и в нашей стране, и во всём мире. Благодаря их творчеству и вкладу в культуру мы не хотим и не имеем права забыть их.

Мирзоян продолжил:

Я попросил Сашу написать свой куплет, своб собственную историю. Трагедия, случившаяся с Кузьмой, подтолкнула к написанию этой песни. Там есть такие слова:

Не прийшли у місто фура і артисти,

Жовті видання поширюють плітки,

Розіграють драму під ранкову каву,

Співчуваючи належно поміж тим.

А наспраді варто зрозуміти правду,

Те, що сталося, лишається без змін,

І в антаркті, ніби вистачає хліба,

Та не сцену вийде вже не він“.

Прослушать новую песню можно здесь:

 

Напомним также, что Светлана Лобода уверена - её дочь примет её нового мужчину. Подробности можно прочесть по ссылке.

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Теги: арсен мирзоян, Александр Положинский, песня, новая песня, аудио, видео, Кузьма
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.02.2018, 13:14
Оценка:  0
гость
Не поленился полсушал этот музыкальный высер.....Примитив полный,музыка обезьяна на сентизаторе,текст песни,е6анутый бред......
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