Телеканал «1+1» презентовал новый сезон «Голосу країни»

В киевском ресторане «Boho» телеканал «1+1» презентовал новый восьмой сезон самого масштабного вокального проекта Украины «Голос країни», премьера которого состоится 28 января.

Вчера в киевском ресторане «Boho» телеканал «1+1» презентовал новый восьмой сезон самого масштабного вокального проекта Украины «Голос країни», премьера которого состоится в это воскресенье, 28 января, в 21:00. Звездными тренерами проекта стали Сергей Бабкин, Джамала, которая ожидает первенца, Потап, Тина Кароль, ведущими - Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

Блюда в ресторане фото пресс-служба канала «1+1»

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В рамках громкого светского мероприятия команда «Голосу країни-8» рассказала об изменениях в новом сезоне, среди которых новые жесткие правила: участник, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, будет вынужден без общения со звездными тренерами покинуть сцену. Также одним из нововведений сезона стал специальный лифт, на котором вокалисты подниматься на сцену. Кроме этого, в «Голосі країни-8» примет участие рекордное количество звездных участников: певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, участница «Танців з зірками» и украинская артистка Камалия, певица Ирина Федишин, участник «Танців з зірками» и актер Юрий Ткач и экс-Борис Апрель - Зианджа.

Также креативный продюсер «Голосу країни» Владимир Завадюк раскрыл некоторые подробности закулисья проекта:

Кроме изменения правил и большого количества талантливых вокалистов и звездных участников, зрителей телеканала «1+1» ждет невероятное соперничество среди тренеров: ради победы трое из них даже создадут коалицию против другого. Также открою тайну: о беременности Джамалы мы, съемочная группа, узнали только на третий день «слепых прослушиваний.

По словам Владимира, еще одним нововведением сезона станет появление ведущего бэкстейдж Артема Гагарина. Во время выхода программ в эфир Артем будет показывать для пользователей социальных сетей интересные моменты закулисья, эксклюзивные интервью с участниками, а также командой проекта.

Артем Гагарин фото пресс-служба канала «1+1»

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Интересно, что у гостей громкой вечеринки «Голосу країни» была возможность первыми услышать участников нового сезона Владислава Мпангу, Валентина Биленький, Марианны Лагетко, Михаила Сосунов, Алены Карась, которые исполнили песни из «слепых прослушиваний». Но смогут ли талантливые вокалисты развернуть красные кресла звездных тренеров, приглашенные и зрители телеканала «1+1» узнают уже в это воскресенье. Также в этот вечер на сцене выступили звезды прошлых сезонов Вера Кекелия, Рома Дуда и Constantine, которые зажгли танцпол.

Constantine фото пресс-служба канала «1+1»

Участник «Голосу країни-6» Constantine сказал:

«Голос країни» для меня является особенным проектом. Признаюсь откровенно, что именно «Голос» открыл мне двери на большую сцену, поэтому я желаю всем вокалистам нового сезона смело пройти этот путь до конца.

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Отметим, что звездными гостями светской вечеринки стали тренер «Голосу країни-8» Сергей Бабкин с женой Снежаной, судья «Танців з зірками» и тренер «Голосу.Діти-4» MONATIK, ведущая «Сніданку.Вихідний» Валентина Хамайко с дочкой, ведущий «2 + 2» Игорь Цыганик и Александра Лобода, основатель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская, певица Анна Добрыднева, олимпийская чемпионка и участница «Голосу країни-8» Ирина Мерлени, украинская певица Тоня Матвиенко, судья «Модель XL» Андре Тан с женой Алиной, победительница «Модель XL» Мария Павлюк, Ирина Горовая, певица Мишель Андраде, украинские дизайнеры Жан Грицфельд и Иван Фролов, актеры Анна Кошмал, Евгений Капорин, актеры сериала «Школа» Александр Петренко, Лиза Василенко, Елена Курта, Никита Вакулюк, блоггер Диана Глостер, а также участники «Танців з зірками» Александра Кучеренко, Степан Мисюрка, Дмитрий Жук, Илона Гвоздева, Евгений Кот, Виталий Загоруйко, Анна Паламарчук.

Украшением вечера стала яркая фотозоне от студии декора «Lucky decor».

Смотрите премьеру восьмого сезона «Голосу країни» 28 января в 21:00 на телеканале «1+1».