Елена Коляденко предложила украинским артистам сменить профессию

Ровно через месяц, 23 февраля, в Caribbean Club пройдет премьера минимюзикла, посвященного юбилею единственной киевской музыкальной площадки, перешагнувшей 20-летний рубеж.

За эти годы Caribbean Club стал визитной карточкой города, одним из символов нового Киева. В клипе снялись постоянные резиденты Caribbean Club - звезды украинской сцены. Режиссерами выступили Елена Коляденко и Константин Гордиенко. Полностью клип можно будет увидеть на юбилейном шоу в Caribbean Club. А вчера, 23 января, Caribbean Club презентовал тизер мюзикла.

пресс-служба

В преддверии своего 20-летнего юбилея Caribbean Club пригласил самых ярких звезд украинской сцены принять участие в съемках веселого и красочного музыкального клипа, премьерой которого будет отмечено праздничное юбилейное шоу, запланированное на 23 февраля.

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Фильм, снятый Еленой Коляденко и Константином Гордиенко, словно через волшебную призму, передает фирменную атмосферу Caribbean Club - атмосферу сказки, веселья, беззаботности и искрометной иронии. Андрей Джеджула, Злата Огневич, Фагот, Алексей Мочанов, Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Амадор Лопес, Владимир Шпудейко, Лидия Скорубская примерили на себя самые смелые и непредсказуемые роли, а Freedom-ballet, Freedom jazz, ManSound и балет NC17 устроили настоящий карнавал и гала-шоу.

Съемки клипа заняли в общей сложности один день. Звезды с радостью согласились поучаствовать в этом приключении. Некоторые артисты, например, Фагот, даже признавались, что не читали сценария, поскольку полностью доверяют Caribbean Club.

пресс-служба

Елена Коляденко, режиссер клипа, рассказала о своих впечатлениях со съемок:

Caribbean Club — это единственное место в Киеве, где я могу расслабиться. В нем есть какая-то особенная атмосфера. Когда мы выбирали места для съемки сцен из клипа, то поняли, что хотим снять каждый уголок Caribbean. Казалось бы, такая серьезная, ответственная работа - за сутки нужно снять огромное количество сцен и артистов, но даже это действо превратилось в Caribbean в сутки праздника! Улыбка не сходила с наших лиц весь съемочный процесс. Думаю, благодаря этой волшебной атмосфере клуба и наши артисты легко перевоплотились и влились с танцами и песнями в наш практически мини-мюзикл!

пресс-служба

Игорь Ильюк, директор Caribbean Club, на вопрос, как пришла идея снять целый маленький мюзикл, ответил:

Я считаю, что за 20 лет работы мы заслужили такую красивую открытку. Мы положим ее в наш альбом и будем иногда доставать его, рассматривать этот сувенир и с удовольствием все вспоминать. Самое сложное в этом проекте было собрать в одно время и в одном месте звезд украинской эстрады, учитывая их колоссальную занятость и графики.

пресс-служба

Анастасия Ваганова, арт-директор Caribbean Club, дополнила слова Игоря:

Я помню, как впервые попала в Caribbean Club в январе 2013 года на вечеринку свинг-джаза. Тогда я искренне обрадовалась, что в Украине есть такой красивый клуб и сразу поняла, что очень хочу тут работать. Сейчас Caribbean Club исполняется 20 лет. Мы хотим отметить это событие и показать, что тут работают самые яркие, самые артистичные люди Украины.

Видео-трейлер можно посмотреть здесь:

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