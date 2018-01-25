BRO Borisenko Brothers едва не пострадали на съемках клипа

Молодые украинские артисты и выпускники "Фабрики звезд" BRO Borisenko Brothers представили клип на песню "Адреналин", который снимали в экстремальных условиях.

Съемки продолжались два дня с 9 до 19 вечера на улице во время шестиградусного мороза. При этом, артисты и герои клипа должны были сниматься без теплой одежды, а один из участников даже стоял 20 минут с оголенным торсом.

BRO Borisenko Brothers фото пресс-служба УМИГ Мьюзик

BRO делятся:

Сказать, что было сложно, значит не сказать ничего. У нас было с десяток локаций, и ни одной в помещении. На второй день, когда мы поняли, что чай не согревает, мы принесли ребятам на площадку коньяк. Но работать было весело и безумно интересно.

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К слову, вся подготовка к съемкам клипа легла на плечи Саши Борисенко. Можно сказать, что это первая серьезная продюсерская работа артиста. Режиссером выступил Дима Котуранов, который ранее работал с братьями.

Братья Борисенко рассказывают:

Мы познакомились с Димой, когда мы еще были фабрикантами, и он нам предложил выйти из образа примерных мальчиков и сделать урбанистическую фотосессию с элементами экстрима. И вот когда появилась песня "Адреналин", мы просто не видели другого режиссера.

Фото BRO Borisenko Brothers пресс-служба УМИГ Мьюзик

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На съемочной площадке было задействовано 25 человек. BRO Borisenko Brothers привлекли к съемкам в своем видео бэймиксеров, трейсеров, скейтеров, лонгбордистов, бойца MMA и других неформалов. Самым фееричным ожидается финал видео, где будет файер-шоу и дымовая шашка. Также в клипе снялась певица Жаклин и группа Bubble Gum.

По словам артистов, их поразила открытость всех участников и их желание работать в таких непростых условиях. Однако без приключений и на этот раз не обошлось.

Саша Борисенко говорит:

У меня снова выскочил позвонок, и теперь я боюсь, что ко мне точно прицепится прозвище Хрустальный мальчик. Но самое обидное, что я сделал неудачное движение вне кадра. Я просто резко наклонился взять лонгборд.

К слову, еще одна участница группы Malina серьезно поранила руку стеклом во время танца и Вове Борисенко пришлось оказать первую медицинскую помощь на съемочной площадке. Артисты шутят, что после таких съемок переизбыток адреналина у всех!

Съёмки клипа BRO Borisenko Brothers фото пресс-служба УМИГ Мьюзик

Артисты резюмируют:

Но самыми сложными в работе были не сьемки на холоде, а необходимость выдавить из себя брутальность и агрессию-стайл, ведь мы привыкли всегда улыбаться, быть веселыми и позитивными. Кстати, поразило и то, что несмотря на свой брутальный внешний вид, ребята-неформалы очень добрые и открытые.

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Снимали клип на песню "Адреналин" на Дарницком мосту, в скейт-парке возле Гаванского моста, на Рыбальском мосту, который очень символичен для Вовы Борисенко. Там у артиста зарождались романтические отношения с певицей Лавикой и там влюблённые не раз встречали рассветы.

Посмотреть видео можно здесь:

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