Нацотбор на Евровидение 2018: в Киеве состоялась жеребьевка полуфиналистов
Вчера, 19 января, в Киеве состоялась жеребьевка Нацотбора на Евровидение 2018, в результате которой и был определен порядок выступлений полуфиналистов.
18 полуфиналистов выступят в двух полуфиналах Нацотбора 10 и 17 февраля. В первом полуфинале выступят:
СONSTANTIN
Сергей Бабкин
LAUD
KAZKA
The ВЙО
Kozak System
VILNA
Pur:Pur
The Erised
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Второй полуфинал состоится в прямом эфире через неделю после первого, а именно 17 февраля и в нем выступят еще 9 полуфиналистов:
Ingret Kostenko
MELOVIN
JULINOZA
TAYANNA
KADNAY
Yurcash
Mountain Breeze
ILLARIA
DILEMMA
Финал Нацотбора на Евровидение 2018 состоится 24 февраля и тогда страна узнает имя своего участника, который отправится в Португалию уже весной.
Напомним также, что MONATIK рассказал, почему не хочет быть участником Евровидения 2018.
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