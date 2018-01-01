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Нацотбор на Евровидение 2018: в Киеве состоялась жеребьевка полуфиналистов

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Вчера, 19 января, в Киеве состоялась жеребьевка Нацотбора на Евровидение 2018, в результате которой и был определен порядок выступлений полуфиналистов.
Нацотбор на Евровидение 2018: жеребьевка полуфиналистов (фото)
Нацотбор на Евровидение 2018: жеребьевка полуфиналистов (фото)
пресс-служба канала СТБ

18 полуфиналистов выступят в двух полуфиналах Нацотбора 10 и 17 февраля. В первом полуфинале выступят:

СONSTANTIN

Сергей Бабкин

LAUD

KAZKA

The ВЙО

Kozak System

VILNA

Pur:Pur

The Erised

Нацотбор на Евровидение 2018 фото
Нацотбор на Евровидение 2018 фото
пресс-служба канала СТБ

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Второй полуфинал состоится в прямом эфире через неделю после первого, а именно 17 февраля и в нем выступят еще 9 полуфиналистов:

Ingret Kostenko

MELOVIN

JULINOZA

TAYANNA

KADNAY

Yurcash

Mountain Breeze

ILLARIA

DILEMMA

Финал Нацотбора на Евровидение 2018 состоится 24 февраля и тогда страна узнает имя своего участника, который отправится в Португалию уже весной.

Напомним также, что MONATIK рассказал, почему не хочет быть участником Евровидения 2018.

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Теги: Евровидение 2018, Евровидение, участники, жеребьевка, полуфинал, даты проведения
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Источник: ivona bigmir)net

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