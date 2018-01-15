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Николай Тищенко показал, где и как отдыхает

Комментариев: 4
Николай Тищенко отправился отдыхать в теплые края.
Николай Тищенко показал, где и как отдыхает (фото)
Николай Тищенко показал, где и как отдыхает (фото)
instagram.com/nikolaytyshchenko

Николай Тищенко, как и многие знаменитости, решил не сидеть в Киеве в новогодние праздники и отправился на отдых. Он предпочел улететь в теплые края. А поехал он туда с супругой Аллой и, конечно же, с сыном.

 

Алла Барановская фото
Алла Барановская фото
instagram.com/allabonya
Николай Тищенко фото
Николай Тищенко фото
instagram.com/nikolaytyshchenko

 

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Алла Барановся и Николай Тищенко на своих страница в Instagram с радостью делились фотографиями с отдыха, рассказали, где отдыхают и почему выбрали такой отдых, учитывая, что поехали с маленьким ребенком.

 

фото Аллы Барановской
фото Аллы Барановской
instagram.com/allabonya

 

Ко всему прочему, Алла Барановская отметила, что отдых в теплых краях зимой для них - традиция:

Зимовка в теплых краях – это наша добрая семейная традиция! В этот раз мы вновь выбрали Тайланд, остров Пхукет, но теперь мы здесь уже большой семьей. Подготовка была непростая, дня три после прилёта я приходила в себя, очень переживала, как все пройдет, ведь опять запугали жутко. Но как и с родами, оказалось больше мнимых ужасов. Давид счастлив и спокоен. Я не понимаю, как это – отдыхать без ребенка больше недели, и не особо разделяю позицию некоторых родителей “до 5-ти лет никаких перелетов, сиди дома“. Еще никогда морской воздух не принес вреда. Мы при первой же возможности готовы сбежать из противной киевской зимы, там нас спасал только бассейн. С рождением Давида главными критериями в выборе места для отдыха стали – комфорт и безопасность ребенка! Пхукет зимой – идеальное место! 

 

Пхукет фото
Пхукет фото
instagram.com/allabonya
фото Пхукета
фото Пхукета
instagram.com/allabonya

 

Напомним, что София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике. Хотя относится к тем девушкам, которые не любят выставлять свое тело на показ в соцсетях. 

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Теги: николай тищенко, телеведущий, ресторатор, Алла Барановская, жена, семья, сын, отдых, Пхукет, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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внучка_Петросяна    15.01.2018, 12:21
Оценка:  0
внучка_Петросяна
а он страшнее и страшнее
гость  (аноним)  15.01.2018, 12:18
Оценка:  +1
гость
а за яйца держится чего? старался под молодого к4осить и перестарался? эх, Николя- Николя! Не лазь на молодую часто- помрешь от инфаркта!
гость  (аноним)  15.01.2018, 12:17
Оценка:  +1
гость
ой как хреново николаша выглядит- дедок настоящий
гость  (аноним)  15.01.2018, 12:16
Оценка:  +1
гость
очень опасный отдых с цунами. ядовитыми зм еями. акклиматизацией1 для малыша
ладно молодуха не соображает. но пенсионер должен думать
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