Николай Тищенко показал, где и как отдыхает

Николай Тищенко отправился отдыхать в теплые края.

Николай Тищенко, как и многие знаменитости, решил не сидеть в Киеве в новогодние праздники и отправился на отдых. Он предпочел улететь в теплые края. А поехал он туда с супругой Аллой и, конечно же, с сыном.

Алла Барановская фото instagram.com/allabonya

Николай Тищенко фото instagram.com/nikolaytyshchenko

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Алла Барановся и Николай Тищенко на своих страница в Instagram с радостью делились фотографиями с отдыха, рассказали, где отдыхают и почему выбрали такой отдых, учитывая, что поехали с маленьким ребенком.

фото Аллы Барановской instagram.com/allabonya

Ко всему прочему, Алла Барановская отметила, что отдых в теплых краях зимой для них - традиция:

Зимовка в теплых краях – это наша добрая семейная традиция! В этот раз мы вновь выбрали Тайланд, остров Пхукет, но теперь мы здесь уже большой семьей. Подготовка была непростая, дня три после прилёта я приходила в себя, очень переживала, как все пройдет, ведь опять запугали жутко. Но как и с родами, оказалось больше мнимых ужасов. Давид счастлив и спокоен. Я не понимаю, как это – отдыхать без ребенка больше недели, и не особо разделяю позицию некоторых родителей “до 5-ти лет никаких перелетов, сиди дома“. Еще никогда морской воздух не принес вреда. Мы при первой же возможности готовы сбежать из противной киевской зимы, там нас спасал только бассейн. С рождением Давида главными критериями в выборе места для отдыха стали – комфорт и безопасность ребенка! Пхукет зимой – идеальное место!

Пхукет фото instagram.com/allabonya

фото Пхукета instagram.com/allabonya

Напомним, что София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике. Хотя относится к тем девушкам, которые не любят выставлять свое тело на показ в соцсетях.