София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике

София Вергара известна негативным отношениям к выставлению своего тела напоказ в соцсетях. Однако, даже она иногда делает исключения из собственных правил.

Известная колумбийская и американская актриса София Вергара относится к тем девушкам, которые не любят выставлять свое тело на показ в соцсетях. Однако бывают исключения.

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Так, на днях 45-летняя звезда сериала "Американская семейка" поделилась с поклонниками пикантным кадром. На фото, которое София Вергара опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в раздельном купальнике и демонстрирует идеальную фигуру.

София Вергара фото социальная сеть Instagram

Напомним также, что Сюжет с Олегом Винником на украинском канале вызвал негодование его продюсера.