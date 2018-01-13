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София Вергара похвасталась стройной фигурой в купальнике

Комментариев: 1
София Вергара известна негативным отношениям к выставлению своего тела напоказ в соцсетях. Однако, даже она иногда делает исключения из собственных правил.
София Вергара в купальнике (фото)
София Вергара в купальнике (фото)
GettyImages.com

Известная колумбийская и американская актриса София Вергара относится к тем девушкам, которые не любят выставлять свое тело на показ в соцсетях. Однако бывают исключения.

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Так, на днях 45-летняя звезда сериала "Американская семейка" поделилась с поклонниками пикантным кадром. На фото, которое София Вергара опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена в раздельном купальнике и демонстрирует идеальную фигуру.

София Вергара фото
София Вергара фото
социальная сеть Instagram

Напомним также, что Сюжет с Олегом Винником на украинском канале вызвал негодование его продюсера.

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Теги: София Вергара, актриса, купальник, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  13.01.2018, 22:54
Оценка:  0
pусский
Поковыряю языком её дупло!
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