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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где и как отдыхали в новогодние праздники

Комментариев: 4
Аресен Мирзоян и Тоня Матвиенко поделились, что подарили друг другу в Новый год 2018.
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где и как отдыхали в новогодние праздники
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где и как отдыхали в новогодние праздники

Многие украинские знаменитости решили провести зимние праздники в теплых краях, а вот Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко поехали отдыхать в украинские горы. Звездная пара встретила Рождество в Яремче, где прошел ежегодный фестиваль “Winter Romantik Fest“.

Так сказать, Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко совместили отдых и смогли подарить праздничное настроение гостям “Romantik Spa Hotel“, где и состоялся “Winter Romantik Fest“.

Артисты провели праздничные конкурсы и порадовали своим творчеством всех гостей фестиваля.

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А с нашей редакцией Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко поделились своими традициями и рассказали, что же подарили друг другу на Новый год. Как отметила Тоня Матвиенко, они заранее обсуждают подарки. Вот только Арсен Мирзоян в этом году ничего конкретного в подарок не захотел заказывать. А певица попросила у супруга платье от украинского дизайнера, в котором будет выступать во время своего музыкального тура:

В начале весны я планирую поехать в тур. Буду выступать с оркестром, исполнять украинские песни. Поэтому попросила, чтоб Арсен мне подарил платье для выступления. А когда я спрашивала у Арсена, что ему подарить, он сказал, что ему ничего не надо. Но я все же купила ему в подарок несколько вещей.

Артисты говорят, что редко удается провести Новый год вне сцены. А вот Рождество традиционно празднуют в кругу семьи. А в этот раз Арсен и Тоня немного изменили планы и решили провести Рождество вместе в “Romantik Spa Hotel“.

 

 

Тоня Матвиенко поделилась:

На Рождество я давно из дома не выезжала. Это впервые за долгое время, что мы отмечаем такой праздник не с детьми и родителями. У нас всегда собиралось много гостей дома на Рождество. На следующий день к нам обязательно приходят и колядуют.

А Арсен Мирзоян добавил:

Да, действительно, Рождество отмечать дома - традиция. Петр Иванович (папа Тони Матвиенко, - прим. ред.) традиционно готовит кутью. Нина Митрофановна готовит 12 постных блюд.

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В 2018-м году кутью для их праздничного ужина готовил не папа Тони Матвиенко, а сама Тоня вместе с Натальей Бучинской и Ольгой Сумской. А вот Арсен Мирзоян вместе с Иваном Гавроном, основателем “Winter Romantik Fest“, и Виталием Борисюком, мужем Сумской, готовил праздничную грибную юшку, которой накормили всех гостей фестиваля.

Напомним, что “Winter Romantik Fest“ ежегодно проходит в Яремче, где все желающие могут провести свои праздники в кругу знаменитостей. При этом для гостей фестиваля всегда готовят новую и интересную развлекательную программу, а также много сюрпризов и подарков.

Напомним также, что ранее мы тоже публиковали материал о “Winter Romantik Fest“, который можно прочесть по ссылке.

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Теги: тоня матвиенко, арсен мирзоян, яремче, новогодние праздники, Winter Romantik Fest
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  09.01.2018, 21:41
Оценка:  0
гость
Нет только узкие берут и подставляют свою жопу под уй))
петенька  (аноним)  09.01.2018, 21:06
Оценка:  0
петенька
Эти хохлогниды в пуканчик берут?
гость  (аноним)  09.01.2018, 19:47
Оценка:  0
гость
Как зае...ли эти две жабы
БРОКЕР2018    09.01.2018, 19:26
Оценка:  0
БРОКЕР2018
а кто это?
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