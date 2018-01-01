Вика из НЕАНГЛОВ посвятила трогательные слова своей маме.

Найдите 10 отличий: Вика из НЕАНГЕЛОВ поделилась снимком с мамой instagram.com/vikanablack

Звезды часто делятся снимками со своими родителями, и Вика из НЕАНГЕЛОВ – не исключение. Артистка решила показать, с кем проводит новогодние каникулы.

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Виктория поделилась фото со своей мамой, а также оставила трогательную подпись к нему:

Мама с дочерью - самые лучшие подруги, понимающие друг друга с полуслова...

Подписчики Виктории считают, что она копия своей мамы. А вы как думаете?

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