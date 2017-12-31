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Поразительное сходство: Дэвид Бекхэм поделился снимком с сыновьями

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Футболист Дэвид Бекхэм отдыхает со своими сыновьями.
Поразительное сходство: Дэвид Бекхэм поделился снимком с сыновьями
Поразительное сходство: Дэвид Бекхэм поделился снимком с сыновьями
instagram.com/davidbeckham​

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Дэвид Бекхэм часто показывает своих детей, но на этом снимке позируют трое его сыновей вместе с отцом. Это позволило поклонникам увидеть, насколько сильно они похожи между собой!

Фото Дэвид Бекхэм поделился на своей странице в Instagram, отметив, что он встречает рассвет со своими прекрасными мальчиками:

 

 

Sunset with my beautiful boys 🌅 @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

К слову, знаменитый ресторатор Николай Тищенко тоже гордится своим маленьким сыном и публикует фото с ним. Смотрите, каким снимком в этот раз поделился Николай.

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Источник: ivona bigmir) net

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