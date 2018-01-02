Пэрис Хилтон показала обручальное кольцо

Пэрис Хилтон показала, как и где ее парень сделал предложение руки и сердца.

В СМИ уже долго обсуждают роман Пэрис Хилтон с моделью и актером Крисом Зилкой. Все судачили, что пара поженится, но подтверждения никакого не было.

Читайте также: Елена Шоптенко показала своих родителей

И вот Пэрис Хилтон официально подтвердила, что собирается замуж. Она опубликовала видео и фото с момента, когда ее парень делал ей предложение. И, конечно же, показала обручальное кольцо.

Я сказала "да"! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует.

Напомним, что Джессика Альба родила. Актриса сразу показала лицо своего ребенка. Фото смотрите по ссылке.