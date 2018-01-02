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Пэрис Хилтон показала обручальное кольцо

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Пэрис Хилтон показала, как и где ее парень сделал предложение руки и сердца.
Пэрис Хилтон показала обручальное кольцо
Пэрис Хилтон показала обручальное кольцо
instagram.com/parishilton

В СМИ уже долго обсуждают роман Пэрис Хилтон с моделью и актером Крисом Зилкой. Все судачили, что пара поженится, но подтверждения никакого не было.

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И вот Пэрис Хилтон официально подтвердила, что собирается замуж. Она опубликовала видео и фото с момента, когда ее парень делал ей предложение. И, конечно же, показала обручальное кольцо.

Я сказала "да"! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует.

 

 

 

The most romantic moment of my life! 😍💎 #Engaged 👰🏼

Допис, поширений Paris Hilton (@parishilton)

Напомним, что Джессика Альба родила. Актриса сразу показала лицо своего ребенка. Фото смотрите по ссылке.

 
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
.  (аноним)  03.01.2018, 11:47
Оценка:  0
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На куя пиарить эту муклу, на которой некуда ставить печать?
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