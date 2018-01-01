Артем Пивоваров, TARABAROVA и другие звезды рассказали, как отпраздновали Новый год

Украинские знаменитости рассказали, как встретили Новый год и куда собираются в январе.

Украинские звезды по-разному встретили Новый год: кто-то провел ночь в кругу семьи, кто-то - на сцене, а кто-то успел все: и папу с мамой поздравить, и пошуметь до утра в большой компании. Артем Пивоваров, Денис Реконвальд, TARABAROVA, Яна Брилицкая, Аня Добрыднева и другие артисты рассказали, как отпраздновали Новый год и куда собираются в январе.

Читайте также: Алан Бадоев поделился школьными снимками

На зимние каникулы одни планируют полететь в поисках вдохновения в райский уголок мира на остров Бали, другие - найти «дзен» в экзотической Азии, а третьи - возьмутся за работу над новыми хитами в Киеве, как только доедят оливье.

У музыканта и хитмейкера Артема Пивоварова и украинской певицы Яны Брилицкой уже давно сложилась традиция встречать Новый год на сцене, да и не на одной!

Артем Пивоваров поделился:

Новый год я всегда встречаю в кругу моей музыкальной семьи - и этот год для меня не стал исключением. Вместе с родными Pivovarov-band, мы встретили 2018-ый на сцене. Как все максимально преданные своему делу артисты, мы отыграли пару новогодних концертов и успели обменяться подарками. А в январе отдыхать и праздновать я уже буду под солнцем на Бали в компании близких друзей.

prbatteries.com

Яна Брилицкая добавила:

Как и несколько предыдущих лет, Новый год я встретила на сцене под аплодисменты публики, а желания успела загадать уже в 2018-ом. Очень рада, что в новогоднюю ночь могу дарить праздничное настроение людям. Всех с Новым годом - с новым счастьем!

prbatteries.com

Певицы Светлана Тарабарова и Аня Добрыднева тоже решили не отставать от коллег. TARABAROVA в новогоднюю ночь радовала светлой музыкой и создавала музыкальное «Цунамі» для всех своих поклонников, любителей гор и лыжного спорта в Буковеле. Светлана Тарабарова поделилась, что ее традиции встречать новый год на сцене уже 10 лет, а в начале января певица спешит в родной Херсон, чтобы встретиться с родителями, сестрами и племянниками.

prbatteries.com

Аня Добрыднева призналась:

Новый Год я встретила на сцене. В одной руке микрофон, в другой - бокал шампанского. Произносить новогодний тост - это уже добрая традиция. Я верю в волшебство новогодней ночи, в то, что самые светлые и искренние желания обязательно исполнятся, чего и вам желаю. Счастья и любви, дорогие мои!

prbatteries.com

Певец, танцор и актер Денис Реконвальд и фронтмен группы «Скрябин» Женя Толочный рассказали, что слишком редко проводили время с родными в этом году, поэтому в новогоднюю ночь отказались от работы в пользу домашнего очага:

Мне посчастливилось отпраздновать этот Новый год в кругу семьи, в теплой и душевной обстановке. Единственный недостаток Нового года в Одессе – тут тепло и нет снега. Но, Киев, вы ведь тоже не катаетесь на санках?! А на январь у меня большие планы – пока многие отдыхают, я буду готовить сюрприз для своих поклонников. Меня ждет насыщенный месяц: запись треков в студии и отработка новой хореографии. В общем, не буду раскрывать карты, скоро все увидите!

prbatteries.com

Женя Толочный подытожил:

В этом году я впервые за 6 лет решил отпраздновать Новый год с семьей. 2017 был очень насыщенным и много времени занимала работа, и очень мало внимания я уделял близким. А январь решил посвятить путешествию в Азию, чтобы перезарядиться и с новыми силами сделать 2018-й!

prbatteries.com

Напомним так же, что Беременная Лилия Ребрик поделилась трогательным семейным фото.