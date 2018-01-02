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Алан Бадоев поделился школьными снимками

Комментариев: 3
Алан Бадоев поделился школьными снимками
Алан Бадоев поделился школьными снимками
социальная сеть Instagram

На днях популярный украинский режиссер Алан Бадоев решил поностальгировать о школьных временах.

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На личной страничке в соцсети Алан опубликовал серию старых школьных снимков, на которых не все поклонники смогли узнать известного клипмейкера.

Один из кадров режиссер подписал так:

Ну что тут скажешь... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла - "Язва желудка", в глазах однозначная претензия. Ещё та "язва". Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль (мыло от пришей).

Напомним так же, что Джессика Альба родила третьего ребенка.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.01.2018, 20:39
Оценка:  0
гость
русский ты где, сладенький? Я жду тебя крошка!!! Пошевелись немношко!гы-гы-гы
гость  (аноним)  02.01.2018, 20:03
Оценка:  +1
гость
Пи зды отгребал в школе хорошо. Это сейчас некому пиз деть таких, а раньше щемили.
гость  (аноним)  02.01.2018, 20:01
Оценка:  +1
гость
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