ТОП 3 новогодних традиций Александра Стоянова и Екатерины Кухар.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали, что им помогает обрести новогоднее настроение.

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Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали о 3 новогодних традициях, которых они придерживаются уже много лет. Эти традиции помогают одной из самых красивых балетных пар в мире ощутить вкус праздника и по-настоящему радоваться наступлению Нового Года.

пресс-служба артистов

1 традиция. В новогоднюю ночь обязательно танцуем в Национальной опере Украины спектакль «Щелкунчик»

пресс-служба артистов

Екатерина Кухар признаётся:

Каждое 31 декабря в 17:00 мы встречаем на сцене, танцуя спектакль «Щелкунчик». Этот спектакль дарит ощущение праздника не только зрителям, но и нам артистам. А для меня и Александра этот спектакль волшебный, ведь он соединил наши сердца не только на сцене, но и в жизни.

Александр Стоянов добавляет::

Это один из самых ответственных спектаклей, на нем зачастую присутствуют первые лица страны. В позапрошлом году спектакль смотрел Президент со своей семьей.

2 традиция. На елку обязательно каждый год вешаем новые игрушки из других стран

Александр Стоянов комментирует:

В каждой стране во время гастролей и путешествий покупаем новогодние игрушки на елку. Даже если путешествуем летом.

Екатерина Кухар говорит:

И когда мы наряжаем нашу новогоднюю красавицу с детьми, они всегда спрашивают: «А этот шарик от куда?», «А эта игрушка где была куплена»? В этом году мы купили новогодние игрушки в Голландии, в музее Ван Гога, елочные шары с репродукциями его самых легендарных картин. Дочка, которой исполнилось три годика, обожает лошадей и синий цвет. Любимые елочные игрушки – синие лошадки. Старший сын у нас очень любит драконов, динозавров. А еще у нас на елке обязательно есть балерины.

3 традиция. Загадываем желание, пока идет бой курантов

Екатерина Кухар откровенно рассказывает:

Пока идет бой курантов, в нашей семье принято загадывать желание. Мы ничего не пишем специально на листочках, ничего не сжигаем, не съедаем. Просто мысленно представляем чего хотим достичь в новом году. Все, что я загадываю в новогоднюю ночь под бой курантов, обязательно сбывается. Важно только правильно соизмерять желаемое и возможное.

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