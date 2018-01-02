Леся Никитюк показала будущего мужа

Телеведущая Леся Никитюк выходит замуж.

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Не так давно стало известно, что украинская телеведущая Леся Никитюк выходит замуж за своего соседа.

И вот, накануне Нового года Леся Никитюк решила подвести итоги и показать своего жениха.

instagram.com/lesia_nikituk

Бог подарил мне нового друга-любимого соседа, вы его знаете под псевдонимом «поляк», который меня полюбил, а я полюбила его)

Напомним, Алан Бадоев показал архивное фото. Увидеть, как выглядел клипмейкер в 11 классе можно здесь.