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Леся Никитюк показала будущего мужа

Комментариев: 1
Телеведущая Леся Никитюк выходит замуж.
Леся Никитюк показала будущого мужа
Леся Никитюк показала будущого мужа
instagram.com/lesia_nikituk

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Не так давно стало известно, что украинская телеведущая Леся Никитюк выходит замуж за своего соседа.

И вот, накануне Нового года Леся Никитюк решила подвести итоги и показать своего жениха.

 

instagram.com/lesia_nikituk

 

Бог подарил мне нового друга-любимого соседа, вы его знаете под псевдонимом «поляк», который меня полюбил, а я полюбила его)

Напомним, Алан Бадоев показал архивное фото. Увидеть, как выглядел клипмейкер в 11 классе можно здесь.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.01.2018, 11:48
Оценка:  0
гость
Он что,мартышка в зоопарке чтоб его показывать?
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