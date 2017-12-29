Алан Бадоев показал архивное фото

Клипмейкер Алан Бадоев опубликовал фото с 11 класса.

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Украинский клипмейкер Алан Бадоев, который часто работает с такими артистами, как Макс Барских, LOBODA, TAYANNA и другими, на днях поделился раритетными снимками. На фото Бадоев в 11 классе.

Также Алан Бадоев добавил забавные подписи к фото:

Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла-«Язва желудка»😂 в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва»

Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль ( мыло от пришей ))

На стиле 11 класс

На стиле 11 класс Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev) Дек 29, 2017 at 6:36 PST

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Отметим, подписчики Бадоева позитивно отреагировали на фото и даже поблагодарили его маму за столь талантливого сына.

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