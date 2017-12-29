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Алан Бадоев показал архивное фото

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Клипмейкер Алан Бадоев опубликовал фото с 11 класса.
Алан Бадоев показал архивное фото
Алан Бадоев показал архивное фото
instagram.com/alanbadoev

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Украинский клипмейкер Алан Бадоев, который часто работает с такими артистами, как Макс Барских, LOBODA, TAYANNA и другими, на днях поделился раритетными снимками. На фото Бадоев в 11 классе.

Также Алан Бадоев добавил забавные подписи к фото:

Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла-«Язва желудка»😂 в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва»
Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль ( мыло от пришей ))

 

На стиле 11 класс

 

На стиле 11 класс

Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

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Отметим, подписчики Бадоева позитивно отреагировали на фото и даже поблагодарили его маму за столь талантливого сына.

Напомним, стали известны итоги шоу “Топ-модель по-украински“. Кто стал победительницей проекта - узнайте здесь.

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Теги: Алан Бадоев, алан бадоев фото, макс барских, Лобода, таянна, архивные фото, архивные фото звезд
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