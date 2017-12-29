Алан Бадоев показал архивное фото

Алан Бадоев показал архивное фотоНазад к разделу
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Украинский клипмейкер Алан Бадоев, который часто работает с такими артистами, как Макс Барских, LOBODA, TAYANNA и другими, на днях поделился раритетными снимками. На фото Бадоев в 11 классе.
Также Алан Бадоев добавил забавные подписи к фото:
Ну что тут скажешь)))... по фото сразу понятно почему мама меня частенько называла-«Язва желудка»😂 в глазах однозначная претензия . Ещё та «язва»
Помню в одиннадцатом классе моим лучшим другом был Кляросиль ( мыло от пришей ))
На стиле 11 класс
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Отметим, подписчики Бадоева позитивно отреагировали на фото и даже поблагодарили его маму за столь талантливого сына.
Напомним, стали известны итоги шоу “Топ-модель по-украински“. Кто стал победительницей проекта - узнайте здесь.
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