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Екатерина Бужинская похвасталась подросшими детьми

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Новые фотоснимки Екатерины Бужинской с семьей.
Екатерина Бужинская похвасталась подросшими детьми
Екатерина Бужинская похвасталась подросшими детьми
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Популярная украинская певица Екатерина Бужинская на днях отпраздновала первый день рождения младших детей Димы и Кати.

На личной страничке в соцсети звездная мама показала, как отметили праздник и опубликовала несколько снимков. Правда, лица детей Екатерина Бужинская не решилась показывать.

Напомним так же, что Даша Астафьева презентовала клип “Самое главное“.

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Источник: ivona bigmir) net

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