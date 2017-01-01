Екатерина Бужинская похвасталась подросшими детьми

Новые фотоснимки Екатерины Бужинской с семьей.

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Популярная украинская певица Екатерина Бужинская на днях отпраздновала первый день рождения младших детей Димы и Кати.

На личной страничке в соцсети звездная мама показала, как отметили праздник и опубликовала несколько снимков. Правда, лица детей Екатерина Бужинская не решилась показывать.

Напомним так же, что Даша Астафьева презентовала клип “Самое главное“.