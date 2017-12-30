Даша Астафьева презентовала клип "Самое главное"

Читайте также: Синди Кроуфорд показала своих сестер

На днях артистка Даша Астафьева представила в соцсетях свой новый клип “Самое главное“ и обратилась с искренним заявлением, подведя итоги уходящего года.

Певица написала:

Каждый сам выбирает, что для него в жизни самое главное. Для меня – любовь.

Я поняла, что любовь нужно творить, защищать и дарить другим людям только самой!

И когда это делаешь, мир отвечает тем же.

В этом году я впервые ощутила, что такое быть ответственной за свое счастье.

И это оказалось легко, когда рядом есть любимый человек. Благодаря ему у меня получилось изменить свою жизнь.

Спустя десять лет плодотворного и прекрасного творчества в составе группы NIKITA, я перестала быть ее частью. И сейчас я создаю себя и свое имя заново.

Я благодарна всем, с кем я искала себя и делила каждый день.

Я благодарна невзгодам и сложностям, которые пережила, ведь именно в эти моменты я ощутила опору коллег и любовь зрителей.

Самое главное – что у меня есть вы!