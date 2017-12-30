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Даша Астафьева презентовала клип "Самое главное"

Комментариев: 8
Новая видеоработа от Даши Астафьевой.
Даша Астафьева презентовала клип "Самое главное"
Даша Астафьева презентовала клип "Самое главное"
пресс-служба

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На днях артистка Даша Астафьева представила в соцсетях свой новый клип “Самое главное“ и обратилась с искренним заявлением, подведя итоги уходящего года.

Певица написала:

Каждый сам выбирает, что для него в жизни самое главное. Для меня – любовь.

Я поняла, что любовь нужно творить, защищать и дарить другим людям только самой!

И когда это делаешь, мир отвечает тем же.

В этом году я впервые ощутила, что такое быть ответственной за свое счастье.

И это оказалось легко, когда рядом есть любимый человек. Благодаря ему у меня получилось изменить свою жизнь.

Спустя десять лет плодотворного и прекрасного творчества в составе группы NIKITA, я перестала быть ее частью. И сейчас я создаю себя и свое имя заново.

Я благодарна всем, с кем я искала себя и делила каждый день.

Я благодарна невзгодам и сложностям, которые пережила, ведь именно в эти моменты я ощутила опору коллег и любовь зрителей.

Самое главное – что у меня есть вы!

Видеоклип можно посмотреть здесь:

 

Напомним так же, что Суд принял новое решение относительно жениха Астафьевой .

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (8)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  30.12.2017, 23:29
Оценка:  0
pусский
Дай мне адрес где поселились Дашкины трусы, тварь 23-04, и я разрешу тебе погрызть засохшие какулы на моих обосраных трусах... Гы-гы-гы!!!
гость  (аноним)  30.12.2017, 23:04
Оценка:  0
гость
Знаю адрес химчистки куда она носит свои трусы стрирать.
гость  (аноним)  30.12.2017, 23:01
Оценка:  0
гость
Михась, получишь её говно с остатками моей спермы, то что из неё не вытечет.
МихасьUA  (аноним)  30.12.2017, 22:49
Оценка:  0
МихасьUA
Хочу жрать её говно!!!!!
гость  (аноним)  30.12.2017, 22:45
Оценка:  0
гость
фубля!
Dmitriy7    30.12.2017, 22:39
Оценка:  0
Dmitriy7
сорокез вот вот
гость  (аноним)  30.12.2017, 22:38
Оценка:  0
гость
Х у й тебе в жопу сучка.
гость  (аноним)  30.12.2017, 18:13
Оценка:  0
гость
Свою любовь она всем показывает, голопопая и голосисьная!
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