Даша Астафьева презентовала клип "Самое главное"
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На днях артистка Даша Астафьева представила в соцсетях свой новый клип “Самое главное“ и обратилась с искренним заявлением, подведя итоги уходящего года.
Певица написала:
Каждый сам выбирает, что для него в жизни самое главное. Для меня – любовь.
Я поняла, что любовь нужно творить, защищать и дарить другим людям только самой!
И когда это делаешь, мир отвечает тем же.
В этом году я впервые ощутила, что такое быть ответственной за свое счастье.
И это оказалось легко, когда рядом есть любимый человек. Благодаря ему у меня получилось изменить свою жизнь.
Спустя десять лет плодотворного и прекрасного творчества в составе группы NIKITA, я перестала быть ее частью. И сейчас я создаю себя и свое имя заново.
Я благодарна всем, с кем я искала себя и делила каждый день.
Я благодарна невзгодам и сложностям, которые пережила, ведь именно в эти моменты я ощутила опору коллег и любовь зрителей.
Самое главное – что у меня есть вы!
Видеоклип можно посмотреть здесь:
Напомним так же, что Суд принял новое решение относительно жениха Астафьевой .
Полная версия правил