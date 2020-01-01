Читайте интервью ведущего канала "Украина" для шоу "Без краватки".

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Максим Сикора - ведущий программы “Сегодня“ на телеканале “Украина“. Свою карьеру в медиа он начал еще в 2011 году. За это время Максим успел поработать редактором, шеф-редактором, сценаристом и ведущим. Ведущей Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV он рассказал о личном, популярности и народной любви.

Максиме нещодавно ти вдруге став татом. Ви з дружиною назвали доньку дуже креативним ім’ям – Касія.

На самом деле, скреативила имя Библия, а не мы. Мы услышали это имя лет 10 назад, когда отдыхали за границей, и услышали по радио очень красивую песню на польском языке. Начали узнавать кто это поет, оказалось, что это польская певица Кася Ковальская. Но мы тогда подумали, что это Кассия. И решили, что когда у нас будет дочь, мы ее обязательно назовем Кассией. А потом еще оказалось, что девочку с таким именем могут окрестить в церкви - есть такая святая Кассия Константинопольская.

Ти був присутній на пологах?

Да, и я больше не пойду! (Смеется). Хотя это я сейчас так говорю, а если у нас будет третий ребенок, то пойду конечно. Но когда рождался мой первый сын, а просто был в роддоме, не в палате. Просто был молодой и глупый - 23 года.

Максим Сикора: о популярности, семье и любви к музыке Пресс-служба

Ви з Ростиславом зараз друзі?

Конечно! У нас очень близкие отношения и мне, наверное, надо быть более серьезным. Иногда я шучу, и я вижу, что ребенок достиг уровня этих шуток. Со стороны это выглядит как два друга общаются и отрываются. Сейчас у нас новая тема - мы купили гитары, у нас свой бэнд. То есть, есть еще одно касание.

Коли тебе почали впізнавати?

Я могу сказать, кто первый узнал - это охранники на паркинге, потому что они сутками сидят и смотрят телевизор. Это было лет 15 назад. Настоящий бум популярности произошел после выхода в эфир программы “Зритель как свидетель“ на канале “Украина“. Ко мне подходили женщины в банке, на заправках. Говорили: “Пусть не обижается ваша жена, но я вас очень люблю“. И я чуть не заплакал тогда - это очень приятно!

Максим Сикора: о популярности, семье и любви к музыке Пресс-служба

Звідки в тебе з’явилася любов до гітар?

Надо сказать, что я очень музыкальный человек. Я всю жизнь с музыкой, но похвастаться нечем. Еще в детстве меня убедили в том, что пальцы у меня кривые и короткие, поэтому разъедутся по грифу. Потом мне сын в 14 лет сказал, что ему хочется играть на гитаре. И я сказал, что надо поехать прямо сейчас и взять эту гитару - мы так и сделали. Нас так задело, что мы уже год учимся.

Ти залишаєш на завтра щось, що можна було б зробити сьогодні?

Я оставлю это на послезавтра.

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