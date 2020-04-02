Анна Панова рассекретила имя новорожденной дочери

28 марта ведущая канала "Украина" родила первенца.

В субботу, 28 марта, украинская журналистка и ведущая программы “Сегодня“ на канале “Украина“ Анна Панова впервые стала мамой. 40-летняя знаменитость родила дочь.

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А в среду, 1 апреля, в эфире “Сегодня“ вышел сюжет, в котором ведущая рассекретила имя новорожденной девочки. По словам Пановой, она вместе с супругом Александром Каменцем перед родами выбрали несколько вариантов, как назвать первенца. Однако, только после рождения малышки смогли определиться, какое имя больше подходит дочери.

“Будучи беременной, мы рассматривали такие варианты имен: Мария, София и Анастасия. А ближе к родам откуда-то мне пришло имя Милана. Мужу оно также понравилось. А заключительное решение приняли тогда, когда посмотрели на новорожденную дочь и спросили ее согласия. Имя Милана ей очень понравилось“, - поделилась Анна.

Ранее ведущий Алексей Суханов признался, что встретил свою любовь.

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