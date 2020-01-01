Дизайнер Серж Смолин: "Меня раздражают базарные бабы"

Читайте интервью одного из самых известных украинских дизайнеров Сержа Смолина для шоу “Без краватки“.

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Серж Смолин – один из самых известных украинских дизайнеров и один из законодателей мужской моды в нашей стране. В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV она рассказал о тщеславии, мужской моде, малиновых пиджаках и своем отношении к деньгам.

Сергію, в більшості інтерв’ю тебе питають про моду, стиль і твій власний бренд. У мене більшість запитань буде присвячено саме тобі. Ти любиш говорити про себе?

Очень поверхностно. Как такового личного тщеславия, у меня нет. У меня есть творческие амбиции и об этом я люблю говорить больше. Причем больше делать, чем говорить.

Коли ти зрозумів, що хочеш створювати одяг саме для чоловіків?

Наверное, я знал это с самого начала. Но для того, чтобы создавать мужскую одежду у тебя должны быть опыт, мастерство и качество. Это три кита, на которых основывается мужская одежда. Ведь в ней нет ни рюшей, ни бантов, ни оборок, ни всяческих цветов. Одежда должна быть максимально идеально посажена на фигуру и быть из великолепной качественной ткани. И сделать это нужно очень мастерски и без приемов. Я максимально отточил свое перо на женской одежде, параллельно изготавливая мужскую линию. И когда 12 лет тому назад все звезды сошлись, то, конечно, я начал изготавливать мужской бренд.

Перед навчанням у Академії легкої промисловості, ти закінчив машинобудівний технікум. Чому був обраний саме цей заклад?

Наверное, у каждого мальчика-школьника были любимые учительницы. Эта учительница сыграла в моей жизни координационную роль, потому что она вела у меня предмет черчения. Я, когда видел, как она берет призмы и конусы в руки, я не мог не наслаждаться. У нее были безумно красивые руки с красивым маникюром. Когда она брала какие-то предметы в руки, я просто любовался этой эстетикой. Я поступил в Машиностроительный техникум, который заложил в меня эту основу, как для мужчины, который может в доме сделать все.

Що найбільше тобі за пам’яталося за півроку практики на заводі?

Конечно, прогулы! Как же без этого? Мы же совсем еще были дети! Мы тогда успевали все: и погулять, и поработать, и приобрести профессию.

У 90-ті роки був великий попит на малинові піджаки, які ти також виготовляв. Тобі багато вдалося заробити на їх виготовленні?

Тогда были тяжелые времена, мы были студентами и едва сводили концы с концами. Уже на старших курсах я понимал, что нужно зарабатывать деньги. Я посещал определенное количество важных предметов для моей специальности, но у меня не было времени на написание рефератов. Их за меня писали девочки. Я по ночам шил эти пиджаки, потом продавал их, покупал продукты и отдавал на приготовление девочкам. Уже тогда у нас был семейный подряд: чем должны заниматься мальчики, а чем – девочки. С этими девочками мы продолжаем дружить, у нас очень теплые отношения.

Тобі доводилося спілкуватися з особами, які замовляли ці піджаки?

Боже упаси – не видел и не знал, и сейчас не хочу сталкиваться!

Серж Смолин и Иванна Онуфрийчук пресс-служба

Ти якось сказав, що не збираєшся заробити всі мільярди світу. Скільки ж тоді грошей тобі потрібно для щастя?

Вот сколько есть – и я уже счастлив. Потому что деньги не приносят счастье и удовольствие. Деньги должны служить человеку. Как только они у меня появляются, они в тот же момент куда-то деваются. И я от этого безумно счастлив.

Чи є щось таке, чого ти дуже хочеш, але не можеш собі дозволити?

Если я чего-то очень хочу, я ставлю себе цель и над этим работаю. И рано или поздно оно у меня будет.

Що тебе найбільше дратує у жінках?

Меня раздражают базарные бабы.

Скільки грошей ти відклав на чорний день?

Они уже все потрачены!

Розкажи про правила стильної людини?

Стиль – это врожденное чувство, которому нельзя научиться. Ты можешь быть абсолютно нагим, но ты будешь стильным. Стиль – это та энергия, которую ты излучаешь.

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