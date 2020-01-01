Fashion-урбанистка Сержа Смолина – одно из ярчайших событий UFW 2020/21

Показ популярного украинского кутюрье представил слияние американской и китайской MONEY-культуры.

«Сочная» и стильная электроника, замысловатые зигзаги подиума, авторитетные гости и, конечно, невообразимо эксцентричная коллекция «Money». Именно так прошел показ украинского дизайнера Сержа Смолина в рамках 46-й недели моды. Креативный директор бренда IDoL знаком нам, как создатель мужской одежды, поэтому все гости показа, и обозреватели фэшн-индустрии ожидали от него новых стильных, хоть и привычных костюмов. Именно они стали основой весенне-летней коллекции бренда в 2020 году, но и здесь Смолину удалось удивить всех абсолютно нетипичным ходом мысли. Сам Серж, прокомментировав фэшн-событие, отметил, что все от него ожидали новых мужских костюм, но и здесь дизайнер обыграл жаждущую представления публику, представив всего 3 деловых комбинации и исключительно на женском теле. Ivona рассказывает, какие предметы гардероба вошли в основу коллекции «Money», и что вдохновило Сержа Смолина на подобный фэшн-фьюжн.

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В рамках 46-й Ukrainian Fashion Week прошел долгожданный показ новой осенне-зимней коллекции 20-21 от основателя бренда IDoL Сержа Смолина. Кутюрье известен своим изысканным вкусом, благодаря которому ему легко удается превращать скучные мужские костюмы в настоящие произведения искусства. Но в этот раз Смолин решил сделать ход конем, и представить в том числе образы для дам. Создавая осенне-зимнюю линейку, Серж вдохновился азиатской fashion-урбанистикой и трансформацией моды под влиянием восточного города XXI века. Коллекция получила название «Money», как символ взаимоотношений мировых экономик, в том числе борьбы американской и китайской. Коллекция дизайнера транслирует то, как под влиянием этих факторов выглядит современный потребитель.

Показ Сержа Смолина в рамках Украинской недели моды сезона осень-зима 20-21 пресс-служба Сержа Смолина

Коллекция «Money» была представлена не только моделями-мужчинами, но и девушками, ведь вещи от Смолина уже давно прошлись по вкусу самым стильным и размышляющим фэшн-приоритетами женщинам. Именно поэтому на подиуме Мыстецкого Арсенала можно было увидеть манекенщиц, дефилирующих в объемных и длинных шерстяных пальто, массивных куртках с акцентом на талии, в которых легко угадывали черты традиционных мужских рубашек. Также гостей показа порадовало наличие в осенне-зимней линейке бренда жилетов, строгих костюмов и кардиганов, надетых по-особенному – поверх пальто.

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Как всегда, автором идеи настоящего фэшн-перфоманса выступил неизменный друг, коллега и соратника Смолина – Серж Пайе. Среди гостей показа то и дело мелькали только самые популярные и востребованные украинские звезды: Ирина Данилевская, Роман Тимофеев, Соня Забуга, Алексей Гладушевский, Вадим Яцун, Мария Бурмака, Даша Суворова, Алекс Захарчук и многие-многие другие.

Показ Сержа Смолина в рамках Украинской недели моды сезона осень-зима 20-21 пресс-служба Сержа Смолина

«Все ожидали от меня костюмов, но их в линейке всего три. И их я впервые показал на женской фигуре, демонстрируя то, что сейчас уже женщины руководят миром, а мужчины становятся слабее. В этом сезоне я представил мобильность, трансформацию и удобство, которые для меня вышли на первый план. Я взял классическую рубашку, но подал ее как пуховик, а в классическом пальто отрезал рукава и спинку, превратив их в передники».

Особо привлекательным нам показался принт, выполненный на футболках, контрастирующий с холодной черно-белой гаммой с применением хаки и денима. «Звездами» осенне-зимней коллекции Сержа Смолина можно с легкостью назвать шерсть, курточный нейлон и легкую болонью.

Показ Сержа Смолина в рамках Украинской недели моды сезона осень-зима 20-21 пресс-служба Сержа Смолина

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Дополняли образы IDoL. на подиуме модели из новой линейки New Balance и носки Feeelings, разработанные специально для показа в трех вариациях: с логотипом IDoL. в сочетании с классическими ромбами, с двухцветным орнаментом в ярких оттенках, а также с необычными, креативными принтами.

Подчеркивали аутентичность каждого look-а, представленного на показе IDoL., коллекция мужских аксессуаров «Сascade», эксклюзивно созданная брендом украшений ручной работы «VESNA accessories». Поддержала креативную концепцию и выступила партнером проекта инвестиционная компания «Фрідом Фінанс Україна».

Раннее мы писали о том, как прошел третий день Украинской недели моды сезона «осень-зима» 2020/21.

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