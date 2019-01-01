Дядя Жора рассказал об уникальном проекте “Семейка блогеров”

Читайте эксклюзивное интервью украинского артиста Дяди Жоры.

Украинский шоумен, блогер и ведущий Дядя Жора на днях выпустил уникальный проект “Семейка блогеров”, в котором снимаются реальные члены его семьи.

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Ivona встретилась с Дядей Жорой и узнал все подробности нового web-сериала про блогеров.

Почему ты решил стать блогером?

Многие блогеры становятся артистами или медийными личностями, а я уже такой, поэтому и решил стать блогером. (смеется) На самом деле я стал делать очень много развлекательного видео-контента, стал больше постить фотографии, и заметил, что фото с семьей нравятся моей аудитории гораздо больше, чем любой другой контент. Так у меня и появилась идея сделать семейный проект.

Почему именно “Семейка блогеров”?

Мы решили развивать проект всей семьей. Это уникально для украинского интернет-пространства, ведь еще никто не снимал комедийный web-сериал с реальными героями.

Дядя Жора с женой и младшей дочерью Пресс-служба

Семья сразу поддержала идею?

Да, у меня жена и дочери - все блогеры. Поэтому идея им сразу понравилась. Их зацепил live-формат, потом что им не нужно играть. Мы снимаем реальные, иногда и полуреальные комедийные сюжеты, которые происходят внутри нашей семьи. Мне кажется, что аудитории очень интересно наблюдать за реальными героями в реальных условиях.

У всей семьи есть странички в Instagram?

Да, абсолютно у всех. Но у нас у каждого своя аудитория. Жена у меня уже давно занимается блогингом. Ее подписчикам интересно знать о правильном питании, участвовать в марафоне “Худеем с Натали”, о материнстве. У меня очень много юмора и семейного контента. У Ульяны (прим. старшая дочь) основные темы - это западная музыка, makeup. У младших дочерей тоже есть аккаунты, мы их активно развиваем. Даже у Амины (прим. младшая дочь) есть страничка, которую создали мама и Ульяна, хотя ей нет еще и 2-х лет. Странички нет только у нашей собаки Маруськи, но мы работаем над этим. (смеется)

Почему решили снимать на украинском языке?

Мне очень хотелось сделать именно украинский продукт. К тому же, это еще и тренировка для меня, как для ведущего. Для Ульяны это тоже тренировка, ведь у нее ЗНО на носу.

Дядя Жора с женой Пресс-служба

Как аудитория отреагировала на первый выпуск?

Я два дня всех держал в напряжении. (смеется) За несколько дней до выхода я опубликовал анонс у себя в Instagram, все сразу начали писать комментарии “Когда выйдет?”, “Мы уже хотим увидеть!”. И вот в понедельник вечером я опубликовал полный выпуск. Он за сутки набрал 45 тыс. просмотров. И очень много положительных комментариев. Все хотят следующую серию.

Когда ждать второй выпуск?

“Семейка блогеров” будет выходить каждый понедельник, так что следите за обновлениями в Instagram, чтобы не пропустить новые серии!

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