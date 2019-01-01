Интервью с журналистом Владимиром Яковлевым, который пишет книги о счастье.

"Два лайфхака на пути к счастью - это...": Интервью с журналистом Яковлевым Пресс служба

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Интервью с известным журналистом, путешественником, автором ряда книг о том, как стать счастливее, Владимиром Яковлевым.

Что вы считаете самой большой авантюрой в своей жизни?

Сложно сказать, я не думаю, что можно разделить события, которые с вами происходят, на авантюры-не авантюры или любые другие тюры. Так получилось, не специально, что я очень много всего попробовал, и это был самый разнообразный опыт. Я думаю, что самая большая авантюра нашей жизни - это наша жизнь. Мы рождаемся, не имея ни малейшего представления о том, что произойдет дальше и совершенно без средств к существованию.

Вы много путешествуете, какая страна удивила вас больше всего?

Израиль. Приехал туда первый раз пять лет назад и понял, что дома. После этого мы с женой переехали. Можете выделить пять хороших современных медийных проекта. — Я очень люблю Quartz. Это прекрасный проект. Buzzfeed конечно же. Я очень люблю NY Times и New Yorker.

Вы помните, что было напечатано в первом номере “Коммерсанта“?

Частично. Какие трудности были при запуске вашего проекта «Возраст счастья». — Мне все говорили, что из этого ничего не выйдет и кому интересно читать про стариков и пенсионеров.

Кто такой успешный человек для вас?

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Успех приносит не знание своих способностей, а знание собственных ограничений, потому что тогда ты не теряешь зря кучу времени на бесконечные попытки их преодолеть. Поэтому я считаю успешным такого человека. Вообще, больше люблю понятие цельности, а не успешности. Я считаю успешным человеком того, кто сумел найти балланс между своим внутренними внешним миром, своими пожеланиями и реальностью. На мой взгляд, успех в том, чтобы принять свою жизнь такой какая она есть, без того, чтобы создавать бесконечные воображаемые альтернативные сценарии. Это довольно сложно. У меня пока не получается. Я не успешный человек.

Как научиться правильно расставлять жизненные приоритеты?

Прежде всего, не думать о том, что есть правильные и не правильные приоритеты: есть то, что для вас важно в данный момент времени, завтра всё может измениться. И, думаю, бережно и внимательно относиться к сигналам внешнего мира, а не только своего внутреннего. Мне кажется важным помнить вот про что: никогда не делай ставки, которую не готов потерять.

2 ваших собственных лайфхака, как получать удовольствие от жизни.

Первый и самый главный шаг на пути к счастью заключается в том, чтобы перестать сходить с ума по поводу того, что его у тебя нет.

Делать выбор, исходя из реальных, а не воображаемых возможностей. Чаще всего мы поступаем иначе.

Ваши советы, как бороться с прокрастинацией?

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Я не думаю, что с собственными настроениями или ощущениями нужно бороться, скорее, с ними не нужно идентифицироваться. Если у вас на что-то недостаточно душевных сил, значит просто не делайте это сейчас. Если от ваших действий зависит другой человек или вы понимаете, что можете причинить вред другому — значит берите и делайте, “попокрастинируете” потом. Знаете, часто спрашивают, какие решения труднее всего принимать. На мой взгляд - преждевременные.

Что бы вы посоветовали себе в 20 лет?

Я бы посоветовал себе понять вот что. Жизнь заботится о нашем развитии, а не о нашем благополучии.

Напомним, 20-21 февраля в Киеве пройдут встречи с Владимиром Яковлевым.

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