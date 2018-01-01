Модные стрижки 2019: топ-5 вариантов, которые нужно повторить прямо сейчас
Узнайте, какие стрижки будут на пике популярности в 2019 году.
Новый год наступил и вы в предвкушении новых кардинальных изменений? Тогда начните свой 2019 год с модной стрижки. О том, какие стрижки будут актуальными в 2019 году, читайте наши модные рекомендации ниже.
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- Стрижка боб-каре. Решились отказаться от своих длинных локонов в пользу модной короткой стрижки? Тогда смело просите своего парикмахера повторить стильную стрижку боб-каре в 2019 году. Такая стрижка достаточно хорошо визуально сужает лицо, так что она идеально подойдет женщинам, которые давно мечтают «скрыть» свои пухлые щеки.
- Удлиненная челка. Для тех, кто не представляет свою жизнь без челки, также есть хорошие новости. В 2019 году снова в моде будет удлиненная челка. Главное, чтобы это была градуированная, немного хаотичная длинная челка. Лучше всего такая челка смотрится на рваных стрижках. К тому же, удлиненная челка подойдет абсолютно всем женщинам: любой формы лица и структуры волос.
- Стрижка шегги. Если в 2019 году вы хотите получить воздушную, взъерошенную стрижку с наличием филированных или рваных кончиков, тогда смело выбирайте стрижку шегги. К тому же, такая стрижка придает волосам объем и эффект небрежности – идеальный вариант для обладательниц тонких волос.
- Стрижка пикси с рваной челкой. Тренд 2018 года, который плавно и уверенно переходит в 2019 год. Короткая стрижка пикси с рваной челкой хорошо будет смотреться, если у вас овальная, круглая или сердцевидная форма лица.
- Длинные волосы одной длиной. Ну а если вы не хотите расставаться с длинными локонами, но хотите освежить стрижку, обратите внимание на стрижку волос одной длины. Но помните, такая стрижка требует внимательного и тщательного ухода, чтобы волосы сияли и были шелковистыми.
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