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Модные стрижки 2019: топ-5 вариантов, которые нужно повторить прямо сейчас

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Узнайте, какие стрижки будут на пике популярности в 2019 году.
Модные стрижки 2019 года
Модные стрижки 2019 года
pinterest

Новый год наступил и вы в предвкушении новых кардинальных изменений? Тогда начните свой 2019 год с модной стрижки. О том, какие стрижки будут актуальными в 2019 году, читайте наши модные рекомендации ниже.

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  • Стрижка боб-каре. Решились отказаться от своих длинных локонов в пользу модной короткой стрижки? Тогда смело просите своего парикмахера повторить стильную стрижку боб-каре в 2019 году. Такая стрижка достаточно хорошо визуально сужает лицо, так что она идеально подойдет женщинам, которые давно мечтают «скрыть» свои пухлые щеки.

 

Модные стрижки 2019 года
Модные стрижки 2019 года
Pinterest

 

  • Удлиненная челка. Для тех, кто не представляет свою жизнь без челки, также есть хорошие новости. В 2019 году снова в моде будет удлиненная челка. Главное, чтобы это была градуированная, немного хаотичная длинная челка. Лучше всего такая челка смотрится на рваных стрижках. К тому же, удлиненная челка подойдет абсолютно всем женщинам: любой формы лица и структуры волос.

 

Модные стрижки 2019 года
Модные стрижки 2019 года
Pinterest

 

  • Стрижка шегги. Если в 2019 году вы хотите получить воздушную, взъерошенную стрижку с наличием филированных или рваных кончиков, тогда смело выбирайте стрижку шегги. К тому же, такая стрижка придает волосам объем и эффект небрежности – идеальный вариант для обладательниц тонких волос.

 

Модные стрижки 2019 года
Модные стрижки 2019 года
Pinterest

 

  • Стрижка пикси с рваной челкой. Тренд 2018 года, который плавно и уверенно переходит в 2019 год. Короткая стрижка пикси с рваной челкой хорошо будет смотреться, если у вас овальная, круглая или сердцевидная форма лица.

 

Модные стрижки 2019 года
Модные стрижки 2019 года
Pinterest

 

  • Длинные волосы одной длиной. Ну а если вы не хотите расставаться с длинными локонами, но хотите освежить стрижку, обратите внимание на стрижку волос одной длины. Но помните, такая стрижка требует внимательного и тщательного ухода, чтобы волосы сияли и были шелковистыми.

 

Модные стрижки 2019 года
Модные стрижки 2019 года
Pinterest

 

Напомним, также мы писали самые модные окрашивания зимы 2019. Подробности читайте тут.

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Теги: стрижки, модные стрижки, модные стрижки 2019, мода
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