Євген Янович: "На Хелловін вдягнуся в піжаму"

Незважаючи на те, що Хелловін – не традиційно українське свято, уже багато років у нас прийнято його відзначати з костюмами, гарбузами і гучними вечірками.

По всьому світу люди в Хелловін перевтілюються у вампірів, відьом та вдягаються у найрізноманітніші костюми. А як до цього свята ставляться майстри перевтілень – актори?

Про це в інтерв'ю Ivona розповів резидент шоу “Мамахохотала“ і актор ситкому “Куратори“ на телеканалі НЛО TV Євген Янович.

Як ставишся до святкування Хелловіна та чи будеш святкувати його в цьому році?

Буду чесним, якось це свято проходить повз мене. Точніше, я бачу купу прекрасних дописів у стрічці, мої друзі із задоволенням і легким трепетом обирають костюми для святкування, але мене Хелловін “не заводить“.

Хелловін має стати державним святом в Україні?

Вважаю, що державних свят в нашій країні вистачає з головою. Сьогодні Хелловін, завтра Яблучний Спас, а далі шо? Давайте зробимо вихідним День бібліотекаря. Це корисніше. Всі будуть мати день для читання, тим паче моя мама заслужила офіційний вихідний за фахом.

В костюм кого перевдягнешся цьогоріч на Хелловін?

На свято вдягнуся в піжаму. Таку в кліточку. І заготую цукерок. На випадок, якщо діти ходитимуть із запитанням “Цукерки або смерть“. А вони будуть. У всіх вийде така міні-репетиція перед колядуванням.

Євген Янович прес-служба "Мамахохотала"

Чи доводилось тобі опинятись на Хелловін за кордоном? Які традиції святкування Хелловіна нам треба/або не треба перейняти?

Лише на днях повернувся з-за кордону. І, якщо чесно, Хелловін майже непомітний напередодні. Якщо у нас вже на вихідних, за кілька днів до свята, всі перевдягаються, влаштовують вечірки, то у Берліні нема жодних ознак дня всіх святих. І це прекрасно. Давайте переймемо ось цю традицію – не діставати людей раніше часу :)

Який жіночий костюм на Хелловін ти вважаєш найбільш спокусливим?

Моєї викладачки з латинської мови. Тут, швидше, грає роль студентське минуле. Не міг я здати цей предмет, тому був злий на неї. Так би поквитався.

А чоловічий?

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Костюм наступного ранку. Коли чоловік прокидається після святкування з похмілля. Ось цей костюм - найстрашніший.

Де і з ким краще за все святкувати Хелловін?

Вдома. З коханою. Дивлячись інстаграм.

Чи варто обмінюватися подарунками на Хелловін?

Обмінюватися подарунками - хороша справа. І не обов‘язково на Хелловін. Робіть це просто так. Повірте, це навіть кайфовіше!

Що варто, а чого точно не треба робити на Хелловін?

Варто робити те, що тобі хочеться. І це стосується не лише цього свята. Не варто змушувати інших брати участь у тому, що не близько.

Порадь фільми, які можна подивитись у ніч на Хелловін?

Дивіться і читайте Гаррі Поттера. Він створює атмосферу якоїсь магічності та казковості. Здається, це максимально синхронізується з Хелловіном.

Ти віриш у містику та містичні особливості цього свята?

Ні. Якось не чіпляє мене історія цього свята, тому і у містичні особливості вірити не збираюсь.

Чи траплялися у твоєму житті містичні ситуації, яким ти не маєш пояснення?

Є одна містична ситуація, що повторюється весь час. Завжди. Завжди, коли я підходжу до кава-машини в офісі в ній або нема води, або закінчились зерна, або її потрібно почистити. І це дійсно містика, ніколи не виходить нормально одразу попити кави без якихось дій. Пояснення лише одне – переді мною у офісі студії завжди робить каву якийсь мудак. Але у нас в студії таких нема. Отака-от містика.

Яким буде твоє побажання до Хелловіна для українців?

Будьте собою. Чи Халком. Чи Харлі Квін. Чи ким там ще? Якщо Хелловін робить вас хоч трішки щасливішим - я щиро радий!

Нагадаємо, раніше ми публікували інтерв'ю з лідером українського гурту Bahroma Романом Бахарєвим. Читай його тут.