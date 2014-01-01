Знаменитости и их домашние животные: ТОП-15 звездных питомцев

Кому поклоняются кумиры миллионов?

Кто завоевывает сердца известных личностей с первого взгляда, расскажет Ivona.

Том Харди: пес Блу

Том Харди и пес Блу instagram.com/tomhardy

Актер Том Харди - известный “собачий папа“. Его брутальный инстаграм время от времени разбавляют фотографии милых щенков, которых Том берет их приюта. Чаще всего на фотографиях появляется французский бульдог Блу - явный фаворит актера.

Пэрис Хилтон: многочисленные собаки

Пэрис Хилтон со своими собаками instagram.com/hiltonpets

Папарацци сбились со счета: сколько же четверолапых друзей живет у эпатажной блондинки. Кажется, что щенков она меняет, как дизайнерские сумочки, но достоверно известно, что всем животным обеспечивают уход на высшем уровне. У них даже есть свой особняк!

Приянка Чопра и Ник Джонас: собаки Панда, Диана и Джино

Приянка Чопра и Ник Джонас и собаки Панда, Диана и Джино instagram.com/pandathepunk

Совместная забота о трех замечательных псах, несомненно, отличная подготовка к пополнению в молодом семействе Чопра-Джонас. Пара активно постит в соцсетях фотографии со своими любимцами, они же неотрывно сопровождают их на съемках и гастролях.

Майли Сайрус: кошки Шанти и Кики, собаки Бин и Эму

Майли Сайрус и пес Бин (Бини) instagram.com/mileycyrus

Известную певицу нельзя однозначно определить к кошатникам или собачникам, кажется, Майли любит всех без разбора. Постоянно с ней живут и собаки, и кошки, она берет их с собой в путешествия и на отдых.

Тейлор Свифт: кошки Мередит Грей и Оливия Бенсон и кот Бенджамин Баттон

Тейлор Свифт и кошка Оливия Бенсон instagram.com/taylorswift

Близкие Тейло знают, что она - заядлая кошатница. И, очевидно, поклонница телесериалов: одну из ее кошек - Мередит Грей, зовут в честь главной героини “Анатомии Страсти“, другую - Оливия Бенсон, в честь персонажа “Закона и порядка“. Недавно в кошачьем и чисто женском коллективе Свифт появился очаровательный кот Бенджамин Баттон (к/ф “Загадочная история Бенджамина Баттона“).

Николь Кидман: кот Луис, кошка Джинджер и пес Джулиан (Джулс)

Николь Кидман и кот Луис, пес Джулиан (Джулс) и кошка Джинджер коллаж / instagram.com/nicolekidman

В доме Кидман всегда были кошки да коты, но по-настоящему актриса мечтала о собаке. Что же, мечты сбываются, и теперь в ее семье живет очаровательный парень по имени Джулиан.

Дженнифер Энистон: пес Клайд и щенок Лорд Честерфилд

Дженнифер Энистон и пес Клайд instagram.com/jenniferaniston

Давним любимцем “Рейчел“ является пес Клайд, однако недавно их семью пополнил белый кроха-щенок с громким именем Лорд Честерфилд.

Эмилия Кларк: пес Тед

Эмилия Кларк и пес Тед instagram.com/emilia_clarke

Говорят, что животные похожи на своих хозяев. Миляга Тед, пес Эмилии Кларк, в харизматичности может посоревноваться даже со своей хозяйкой!

Кайа Гербер: пес Майло

Кайа Гербер и пес Майло www.instagram.com/kaiagerber

Милота зашкаливает!

Лина Данэм: собака Ингрид

Лина Данэм и собака Ингрид instagram.com/lenadunham

В доме Данэм живут еще две кошки породы сфинкс, но чаще всего в кадре появляется Ингрид - верная подруга и спутница Лины.

Кейли Куоко: поросята Лирой и Вилбур, лошади и собаки

Кейли Куоко и поросенок Лирой instagram.com/kaleycuoco

У знаменитой “Пенни“ огромный дом и придомовой участок, на котором она может приютить всех спасенных животных (актриса - активно занимается волонтерством в приютах для бездомных животных). Кроме того Кейли увлекается конным спортом, так что в ее доме и сердце, нашлось место не только для собак и поросят, но и для благородных скакунов.

Дрю Бэрримор: коты Лаки, Пич и Ферн

Дрю Бэрримор и кошка Пич instagram.com/drewbarrymore

Один кот - хорошо, а трое - еще лучше. И не поспоришь!

Николь Ричи: ящерица Спиди

Николь Ричи и ящерица Спиди instagram.com/nicolerichie

Светская львица Николь Ричи привыкла удивлять публику. Поэтому в ее доме живет Спиди - ящерица, которая очень любит фотографироваться. Кроме того у Ричи живет еще две курочки. Кто бы подумал, что Николь заинтересуется сельским хозяйством?

Иэн Сомерхолдер: конь Джо, кот Моук, собаки Ницше и Ира

Иэн Сомерхолдер и конь Джо instagram.com/iansomerhalder

Почему бы не собрать собственный зверинец, если на животных хватает времени, энергии и ресурсов?

Тори Спеллинг: поросенок Вилбур, собаки Артур, Бенни и Джун, Тэа и Муссо

Тори Спеллинг и поросенок Вилбур instagram.com/torispelling

Как в жизни Тори появился Вилбур, история умалчивает, однако собаки в доме Спеллинг - спасенные из приюта животные. Как и Кейли Куоко, Тори Спеллинг не жалеет времени на волонтерство.

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