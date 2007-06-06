Проверь список и узнай, какой питомец тебе больше всего подходит согласно твоему знаку Зодиаку .

Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака freepik.com

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Согласитесь, кто как не братья наши меньшие – самые верные друзья. Когда вы стоит перед выбором, какую породу питомца выбрать, обратите внимание на ваш тип характера. Вы должны подходить в этом плане.

Не верный выбор может привести к очень сложному привыканию к другу, а это стресс и для вас, и для животного.

Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака freepik.com

Астрологи рассказали, какая кому подходит порода собак согласно характеру и знаку Зодиака:

Овен – упрямый и храбрый – Чихуахуа

Телец – уют и веселье – Такса

Близнецы – стойкий и энергичный – Мопс

Рак – комфорт и размеренность – Пекинес

Лев –самоуверенный и самолюбивый – Ши-тцу

Дева – преданный и воспитанный – Бишон-физ, терьеры

Весы – уравновешенные и доброжелательные – Йоркширский терьер

Скорпион – чувствительные и активны –Той-терьер

Стрелец – бесстрашный и независимый – Карликовый пинчер и охотничьи породы

Козерог – преданный и послушный – Джек-Рассел терьер

Водолей – добродушный и экстравагантный– Мальтийская болонка

Рыбы – нежные и неторопливые – Китайская хохлатая

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