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Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака

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Проверь список и узнай, какой питомец тебе больше всего подходит согласно твоему знаку Зодиаку .
Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака
Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака
freepik.com

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Согласитесь, кто как не братья наши меньшие – самые верные друзья. Когда вы стоит перед выбором, какую породу питомца выбрать, обратите внимание на ваш тип характера. Вы должны подходить в этом плане.

Не верный выбор может привести к очень сложному привыканию к другу, а это стресс и для вас, и для животного.

Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака
Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака
freepik.com

Астрологи рассказали, какая кому подходит порода собак согласно характеру и знаку Зодиака:

  • Овен – упрямый и храбрый – Чихуахуа
  • Телец – уют и веселье – Такса
  • Близнецы – стойкий и энергичный – Мопс
  • Рак – комфорт и размеренность – Пекинес
  • Лев –самоуверенный и самолюбивый – Ши-тцу
  • Дева – преданный и воспитанный – Бишон-физ, терьеры
  • Весы – уравновешенные и доброжелательные – Йоркширский терьер
  • Скорпион – чувствительные и активны –Той-терьер
  • Стрелец – бесстрашный и независимый – Карликовый пинчер и охотничьи породы
  • Козерог – преданный и послушный – Джек-Рассел терьер
  • Водолей – добродушный и экстравагантный– Мальтийская болонка
  • Рыбы – нежные и неторопливые – Китайская хохлатая

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Теги: астрологи, знак Зодиака, порода, собака
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Источник: ivonа bigmir)net

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