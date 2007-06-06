Какая порода собак тебе подходит по знаку Зодиака
Проверь список и узнай, какой питомец тебе больше всего подходит согласно твоему знаку Зодиаку .
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Согласитесь, кто как не братья наши меньшие – самые верные друзья. Когда вы стоит перед выбором, какую породу питомца выбрать, обратите внимание на ваш тип характера. Вы должны подходить в этом плане.
Не верный выбор может привести к очень сложному привыканию к другу, а это стресс и для вас, и для животного.
Астрологи рассказали, какая кому подходит порода собак согласно характеру и знаку Зодиака:
- Овен – упрямый и храбрый – Чихуахуа
- Телец – уют и веселье – Такса
- Близнецы – стойкий и энергичный – Мопс
- Рак – комфорт и размеренность – Пекинес
- Лев –самоуверенный и самолюбивый – Ши-тцу
- Дева – преданный и воспитанный – Бишон-физ, терьеры
- Весы – уравновешенные и доброжелательные – Йоркширский терьер
- Скорпион – чувствительные и активны –Той-терьер
- Стрелец – бесстрашный и независимый – Карликовый пинчер и охотничьи породы
- Козерог – преданный и послушный – Джек-Рассел терьер
- Водолей – добродушный и экстравагантный– Мальтийская болонка
- Рыбы – нежные и неторопливые – Китайская хохлатая
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