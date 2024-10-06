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Годовщина гибели принцессы Дианы: Малоизвестные факты из биографии "Королевы сердец"

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23 года назад принцесса Диана погибла в автокатастрофе.
Годовщина гибели принцессы Дианы: Малоизвестные факты из биографии "Королевы сердец"
Годовщина гибели принцессы Дианы: Малоизвестные факты из биографии "Королевы сердец"
Getty Images

23 года назад в британской королевской семье случилась трагедия. 31 августа 1997 года, первая жена принца Чарльза, мама его сыновей - принца Уильяма и принца Гарри, принцесса Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе. На момент аварии “Королеве сердец“ было всего 36 лет.

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По случаю годовщины гибели одной из величайших женщин в британской и мировой истории Ivona собрала подборку малоизвестных фактов из жизни Леди Ди.

  • Диана была четвертым ребенком в семье.У принцессы было две сестры — Сара и Джейн, а также младший брат Чарльз. Еще один брат Джон умер через несколько часов после рождения. Родители Дианы Фрэнсис Шанд Кидд и граф Джон Спенсер развелись, когда ей было всего 7 лет.
  • Диана училась дома до 9 лет. Позже она стала посещать школу в Риддлсворт-Холл в Норфолке, а в 12-летнем возрасте ее отправили в школу-интернат West Heatsh Schooul.
  • Несмотря на свое знатное происхождение (отец Дианы был восьмым графом Спенсер и носил титул виконта Элторпа), будущая принцесса не боялась грязной работы. До свадьбы с Чарльзом она зарабатывала на жизнь стиркой белья, а также работала няней и воспитательницей в детском саду.

Годовщина гибели принцессы Дианы
Годовщина гибели принцессы Дианы
Getty Images

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    Рут Рош, леди Фермой, бабушка принцессы Дианы по материнской линии была фрейлиной королевы-матери Елизаветы. Женщины были очень дружны. Вторая бабушка Дианы также служила при дворе. Графиня Синтия Спенсер была назначена дамой в спальне королевы Елизаветы в 1937 году. Она продолжала исполнять эту роль после того, как Елизавета стала королевой-матерью в 1952 году, и оставалась на этом посту до самой своей смерти.
  • В детстве Диана мечтала стать профессиональной балериной, однако осуществить эту мечту ей помешал рост (рост Дианы - 178 см).

Годовщина гибели принцессы Дианы
Годовщина гибели принцессы Дианы
Getty Images
 

  • Принц Чарльз сначала встречался со старшей сестрой Дианы - Сарой.
  • Принц Чарльз и принцесса Диана были дальними родственниками. Супруги приходились друг другу 16-юродными братом и сестрой. 

Годовщина гибели принцессы Дианы
Годовщина гибели принцессы Дианы
Getty Images

  • Перед свадьбой Леди Ди виделась с будущим мужем лишь 12 раз.
  • Шлейф свадебного платья “Королевы сердец“ был длиной около 8 метров. Что является рекордом среди всех свадебных платьев принцесс. 

Годовщина гибели принцессы Дианы
Годовщина гибели принцессы Дианы
Getty Images

  • Диана изменила свадебную клятву. Вместо обещания “повиноваться“ мужу принцесса поклялась “любить его, утешать, почитать и оберегать, в болезни и в здравии“. 
  • Диана была первой из монаршей семьи, кто родил в больнице.

Годовщина гибели принцессы Дианы
Годовщина гибели принцессы Дианы
Getty Images

  • Леди Ди обожала песни шведской поп-группы ABBA.

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    Диане приписывали романы с телохранителем Барри Маннаки, инструктором по верховой езде Джеймсом Хьюиттом, офицером кавалерии Дэвидом Уотерхаузом, автодилером Джеймсом Гилби, арт-дилером Оливером Хоаром, регбистом Уиллом Карлингом, кардиохирургом Хаснатом Ханом и телевизионным продюсером и миллиардером Доди Аль-Файедом.
  • Диана похоронена на маленьком острове в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире.

Годовщина гибели принцессы Дианы
Годовщина гибели принцессы Дианы
Getty Images

  • Принцесса Диана часто говорила, что останется в памяти людей вечно молодой. Она боялась старости, и в последние годы жизни часто посещала магов и астрологов.

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Теги: принцесса Диана
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Источник: ivоna bigmir)net

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