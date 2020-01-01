Новость о выходе документальной ленты расстроила сыновей Дианы, принцев Уильяма и Гарри.

В новом фильме о принцессе Диане расскажут о ее четырех попытках суицида GettyImages

Совсем скоро на экраны выйдет документальный фильм о первой супруге принца Чарльза, принцессе Диане, которая погибла 23 года назад в автокатастрофе. Картину сняла телекомпания DSP по заказу Netflix. Лента получила название “Быть мной: Диана“ (Being Me: Diana).

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Отмечается, что фильм будет поделен на четыре части и раскроет неизвестные ранее факты о детстве Дианы, браке с Чарльзом и психологических проблемах. Кроме того, в ленте расскажут о четырех попытках самоубийства покойной матери принца Уильяма и принца Гарри.

Также создатели документальной картины обещают показать ранее не опубликованные кадры из речей леди Ди. В съемках участвовали люди из близкого окружения принцессы, которые были с ней рядом в последние годы ее жизни.

Принцесса Диана и принц Чарльз GettyImages

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Отметим, что сыновья принцессы Дианы возмутились, узнав о выходе картины “Быть мной: Диана“. Британские СМИ сообщают, что Гарри и Уильям уверены, что лента будет недостоверной. Кроме того, Гарри расстроился, потому что ранее участвовал в проектах Netflix и не ожидал такого удара от компании.

Ранее в Сети опубликовали письмо принцессы Дианы, адресованное ее сыновьям.

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