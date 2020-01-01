Стало известно, как герцоги Сассекские отметили вторую годовщину свадьбы
Во вторник, 19 мая, одна из самых популярных супружеских пар современности отметила годовщину свадьбы. Два года назад внук королевы Елизаветы II, принц Гарри и экс-звезда сериала “Форс-мажоров“ Меган Маркл стали мужем и женой.
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Как сообщают американские СМИ со ссылкой на королевского инсайдера, герцоги Сассекские отметили этот праздник в своем доме в Лос-Анджелесе. Пара взяла выходной от всех общественных дел и провела день со своим годовалым сыном Арчи.
“День будет просто отличным временем для общения друг с другом и всей семьей. Они не собираются выполнять какую-либо работу и должны быть уверены, что у них нет встреч или звонков в дневнике. Как и все остальные, в данный момент они находятся в самоизоляции, поэтому они просто будут гулять дома. Но это все равно будет прекрасный день“, - рассказал накануне праздника источник, близкий к паре.
Напомним, ранее в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.
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