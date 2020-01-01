Стало известно, как герцоги Сассекские отметили вторую годовщину свадьбы

19 мая 2018 года состоялась церемония венчания Меган Маркл и принца Гарри.

Во вторник, 19 мая, одна из самых популярных супружеских пар современности отметила годовщину свадьбы. Два года назад внук королевы Елизаветы II, принц Гарри и экс-звезда сериала “Форс-мажоров“ Меган Маркл стали мужем и женой.

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Как сообщают американские СМИ со ссылкой на королевского инсайдера, герцоги Сассекские отметили этот праздник в своем доме в Лос-Анджелесе. Пара взяла выходной от всех общественных дел и провела день со своим годовалым сыном Арчи.

“День будет просто отличным временем для общения друг с другом и всей семьей. Они не собираются выполнять какую-либо работу и должны быть уверены, что у них нет встреч или звонков в дневнике. Как и все остальные, в данный момент они находятся в самоизоляции, поэтому они просто будут гулять дома. Но это все равно будет прекрасный день“, - рассказал накануне праздника источник, близкий к паре.

Напомним, ранее в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.

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