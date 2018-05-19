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Вторая годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: Вспоминаем, как это было

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19 мая герцоги Сассекские отмечают вторую годовщину свадьбы.
Вторая годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: Вспоминаем как это было
Вторая годовщина свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: Вспоминаем как это было
Getty images

19 мая 2018 года состоялась свадьба внука королевы Елизаветы II, принца Гарри и актрисы, экс-звезды сериала “Форс-мажоров“ Меган Маркл. По случаю второй годовщины Ivona предлагает вспомнить, как прошла торжественная церемония бракосочетания герцогов Сассекских.

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Венчание пары состоялось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. К алтарю Меган вел отец ее будущего мужа принц Чарльз. Невеста была одета в свадебное платье от французского бренда Givenchy. Автором наряда стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер. Во время церемонии принц Гарри одел на палец возлюбленной кольцо из редкого валлийского золота.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Getty images

После роскошной церемонии венчания, которую транслировали по всему миру, состоялся свадебный банкет в Фрогмор-Хаус. Мероприятие организовал принц Чарльз. На вечеринке Меган появилась в платье от британского бренда Stella McCartney и светлых туфлях от Aquazurra. 

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Getty images

Вспоминаем самые яркие моменты со свадебной церемонии принца Гарри и Меган Маркл:

Напомним, ранее в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.

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Теги: свадьба принца гарри и меган маркл, Меган Маркл, принц Гарри
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Источник: Ivona bigmir)net

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гость  (аноним)  19.05.2020, 16:03
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