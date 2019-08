День рождения Майкла Джексона: ТОП-5 клипов поп-короля

Сегодня, 29 августа, легендарному певцу и танцору Майклу Джексону исполнился бы 61 год.

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 в Лос-Анджелесе (США), в семье Джозефа и Кэтрин в городе Гэри (штат Индиана). Сегодня ему бы исполнился 61 год.

Он был седьмым из девяти детей. Джексон утверждал, что отец неоднократно унижал его морально и физически. Недавно появилась информация о том, что Майкла даже кастрировали в детстве.

Майкл Джексон считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других премий. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. В 2009 году официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Известный певец Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола.

