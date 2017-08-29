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День рождения Майкла Джексона: ТОП-5 клипов поп-короля

Комментариев: 3
Сегодня, 29 августа, легендарному певцу и танцору Майклу Джексону исполнился бы 61 год.
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Getty Images

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 в Лос-Анджелесе (США), в семье Джозефа и Кэтрин в городе Гэри (штат Индиана). Сегодня ему бы исполнился 61 год.

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Он был седьмым из девяти детей. Джексон утверждал, что отец неоднократно унижал его морально и физически. Недавно появилась информация о том, что Майкла даже кастрировали в детстве.

Майкл Джексон считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других премий. 25 раз занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий. В 2009 году официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Известный певец Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола.

Смотри популярные клипы Майкла Джексона:

Beat It:

Michael Jackson - Beat It
0:00 / 04:58

Thriller:

Michael Jackson - Thriller (
0:00 / 13:43

Remember The Time:

Michael Jackson - Remember The Time
0:00 / 09:17

The Way You Make Me Feel:

Michael Jackson - The Way You Make Me Feel
0:00 / 06:44

Earth Song:

Michael Jackson - Earth Song
0:00 / 06:45

Напомним, ранее бывший агент Майкла Джексона рассказал о тайном завещании певца.

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Теги: Майкл Джексон, день рождения Майкла Джексона
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  29.08.2018, 17:23
Оценка:  0
pусский
Ганьба черножопым педофилам!
русский  (аноним)  29.08.2017, 22:55
Оценка:  0
русский
И отсосал у всех!
pусский  (аноним)  29.08.2017, 12:20
Оценка:  0
pусский
А я напердел на всех!
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