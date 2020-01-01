Какие есть противозачаточные свечи: отзывы и рекомендации врачей.

Противозачаточные свечи - что думают эксперты pinterest.com

Читай также: Эгоист в постели: ТОП-5 способов как с ним бороться

Если вы не планируете в ближайшее время забеременеть и обзавестись ребенком, вам необходимо позаботиться о мерах контрацепции. Среди популярных контрацептивов можно выделить презервативы, гормональные таблетки, кремы, тампоны и вагинальные свечи. В этой статье Ivona расскажет о разновидностях противозачаточных свечей, их преимуществах и недостатках, а также даст рекомендации девушкам по применению этого препарата.

По мнению гинекологов, вагинальные контрацептивы идеально подходят тем женщинам, которым по состоянию здоровья или другим причинам не рекомендуется принимать противозачаточные нормальные таблетки. В первую очередь, это касается кормящих мам (действующие вещества не попадают в кровь женщины, и соответственно в молоко). Также применение свечей рекомендуется при заболеваниях эндокринной системы, сахарном диабете, варикозе, при наличии фибром и кист. Кроме всего прочего, суппозитории безопасны для здоровья, подходят большинству возрастных категорий и удобны в применении.

Преимущества противозачаточных свечей в сравнении с другими средствами контрацепции:

Могут защищать не только от образования плода, но и от вирусных инфекций и заболеваний половых органов.

Противозачаточные свечи вместе с презервативом гарантируют 100-процентную защиту от незапланированной беременности.

Простота использования, безболезненность и лояльная ценовая политика.

При недостатке естественной смазки, вагинальные свечи способны выполнять функции искусственной смазки влагалища.

Отсутствие проблем с гормональным фоном.

Читай также: 5 вещей, которые не стоит делать женщинам перед сексом

Недостатки противозачаточных свечей:

Маленькая продолжительность действия (защита есть только в течении 40 минут)

Если использовать свечи на регулярной основе они способны раздражать слизистые оболочки влагалища, вызывать аллергию и ощущение жжения

Применение мыла снижает действие противозачаточных свечей

Одноразовый эффект

При длительном использовании существует вероятность появления дисбактериоза влагалища из-за того, что они убивают все бактерии и таким образом нарушают естественную флору влагалища.

pinterest.com

Бензалкония хлорид

Читай также: 6 способов как помочь мужчине "продержаться в седле" как можно дольше

Вещество обладает повреждающим действием на мембраны сперматозоидов, что приводит к их разрушению и невозможности оплодотворения. В среднем одна доза препарата рассчитана на нейтрализацию сперматозоидов, содержащих в одном эякуляте. Кроме спермицидного воздействия Фарматекс предотвращает риски таких заболеваний как гонорея, хламидиоз, герпес 2 типа и золотистый стафилококк. Препарат не изменяет нормальной микробной картины влагалища, а также не воздействует на менструальный цикл женщины. Можно выделить список самых популярных препаратов, произведенных на основе данного вещества - Фарматекс, Эротекс, Бенатекс.

Ноноксинол

Препарат стимулирует выработку вязкой слизи во влагалище, препятствуя проникновению сперматозоидов в матку, действует разрушающе на мужские клетки: фрагментирует их тела, угнетает подвижность, а также обладает спермицидным, антибактериальным и антигрибковым действием. Один из главных плюсов данного средства – возможность использования в период кормления грудью. Ноноксинол содержится в седующих препаратах - Патектекс Овал, Стерилин.

Также существуют свечи на основе менфегола и борной кислоты, но данные вещества все реже встречаются в составе контрацептивных препаратов из-за низкого уровня спермицидного воздействия.

pinterest.com

Читай также: Для тех, кто любит погорячее: ТОП-7 сериалов, в которых много секса

Касательно эффективности противозачаточных свечей, как и о выборе наиболее подходящих суппозиториев, правильный совет может дать только гинеколог. В целом эффективность свечей оценивают в 80-85 %. Конечно же, существует ряд факторов, влияющих на результативность контрацептива – условия хранения препарата, срок годности и правила применения. Хранить средство рекомендуется в темном месте, где температура воздуха не превышает 20 градусов. Применять следует за 10-30 минут до полового акта, чтобы препарат успел подействовать.

Противопоказаниями к применению вагинальных суппозиториев являются воспалительные процессы во влагалище, болезни мочеполовой системы, а также вагинальная терапия.

Безусловно, для того, чтобы выбрать самые оптимальные варианты контрацепции необходимо учитывать все индивидуальные особенности организма, возраст и образ жизни, а также проконсультироваться со своим врачом-гинекологом.

Ранее мы писали, как можно прокачать свою сексуальность.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.