Как решить проблему цивилизованно и мирно.

Секс должен доставлять удовольствие обоим партнерам. Если же этого не происходит и один из партнеров явно ленится или растерян, его эгоизм и зацикленность лишь на собственных чувствах и ощущениях может серьезно навредить отношениям. Как бороться с “сексуальным“ эгоизмом, расскажет Ivona.

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1. Расскажите, что вам нравится

Во всех отношениях крайне важно давать партнеру обратную связь: что вас устраивает, не устраивает, что хотелось бы изменить и как вам кажется лучше всего это сделать. Возможно, эгоистичность вашего партнера зиждется не столько на его зловредности, а на банальной неосведомленности в том, что действительно доставляет женщине удовольствие? Не стесняйтесь рассказывать о своих предпочтениях и фантазиях (и постарайтесь быть предельно внимательной к его фантазиям и предпочтениям, отношения должны строиться на взаимном уважении).

Эгоист в постели: ТОП-5 способов как с ним бороться pinterest.com

2. Проявляйте активность

Если вам стыдно сказать прямо в лоб во всем богатстве окологинекологических терминов что и как конкретно вам хочется получить в постели, пробуйте проявлять активность: направляйте руками движения партнера, занимайте позы, которые вам интересно попробовать, поощряйте любовника, когда он делает то, что вам нравится. Не нужно рассчитывать на то, что мужчина поймет ваши намеки, хотите результата - берите все в свои руки.

3. Обсудите проблему “подруги“

На первый взгляд может показаться, что глупее этого способа не придумаешь. Однако не стоит забывать, что мужчины а) по природе своей очень любопытны и с интересом выслушают свежую сплетню (даже если вы ее сочинили), б) сможет дать совет подруге, опираясь на собственный опыт и убеждения. Именно эти советы и должны представлять для вас интерес. Возможно, они прольют свет на то, как он представляет себе идеальные сексуальные отношения, а может и засвидетельствуют его полное безразличие к тому, чтобы доставить женщине удовольствие. Если проблема “подруги“ покажется ему смешной и надуманной - перед вами настоящий “сексуальный“ эгоист.

Эгоист в постели: ТОП-5 способов как с ним бороться pinterest.com

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4. Делайте ему комплименты

Пожалуй, эту аксиому нужно вынести отдельным пунктом. Мы очень часто забываем о похвале в быту, хотя она нам ничего не стоит, что уже говорить о сексуальной жизни? Конечно, не нужно дарить золотую звездочку за каждый оргазм (или хотя бы удачную попытку) и нахваливать, если он не забыл о прелюдии. Говорите комплименты за конкретные поступки и обосновывайте их. К примеру: не просто “Ты был великолепен!“, а “Ты был великолепен, когда сделал вот так!“, это мотивирует вашего партнера если не новые подвиги, то хотя бы на повторение старых.

5. Оглянитесь на отношения в целом

Если вы сталкиваетесь с эгоизмом партнера не только в постели, но и за ее пределами, то проблема в ваших отношениях явно не только в сексе. Пересмотрите в первую очередь свои взгляды на общение в паре, научитесь говорить и слушать друг друга и старайтесь переносить положительный результат в спальню. Помните, что человеческий эгоизм - не обязательно плохая черта характера, возможно, это - лишь защитная реакция или признак проблем с доверием, который развились из-за какого-то неприятного опыта. Прежде чем осуждать партнера, постарайтесь понять его, и лишь тогда вы можете рассчитывать на ответное понимание.

Эгоист в постели: ТОП-5 способов как с ним бороться pinterest.com

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