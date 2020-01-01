Ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов рассказал, чем их заменить .

Читай также: ТОП-5 фраз, которые делают из вас несчастного неудачника

Есть фразы, которые мотивируют становиться вторую половинку лучше. А есть слова, которые разрушают отношения. Что нельзя говорить мужчине – рассказал ведущий «Кохання на виживання» (Новый канал), психолог по образованию Олег Кензов. А теперь признайтесь честно, вы хоть раз использовали такие изречения?



ТОП-5 разрушительных фраз, которые нельзя говорить мужчинам Пресс-служба

«Я сама справлюсь»

Есть две крайности: когда женщина слишком зависима от партнера и перекладывает на него свою жизнь. Или когда женщина настолько независима, что на любое предложение о помощи со стороны партнера говорит: «Я сама!». Со временем мужчина расслабляется и перестает участвовать в семейной жизни, он ничего не решает, а женщина жалуется, что нашла себе бесхребетного мужа.



Чем заменить?

Мне важно, когда ты мне помогаешь.

«Твой брат, твой друг…»

Читай также: Как пережить курортный роман

Сравнение не в пользу второй половинки оставляет очень глубокую рану. Такие фразы часто произносят, чтобы мотивировать мужчину становиться лучше, а получается совершенно обратный эффект. Это то же самое, если бы ваш любимый говорил: «Посмотри, вот твоя подруга выглядит просто шикарно, не то, что ты».

Чем заменить?

Похвалой, акцентировать внимание на хороших качествах второй половинки.



ТОП-5 разрушительных фраз, которые нельзя говорить мужчинам pixabay

«У тебя ничего не получится»

Эта фраза убивает веру в себя. Зачастую женщины говорят ее, когда муж или парень делится своими планами и мечтами. В итоге у второй половинки пропадают любые амбиции.

Чем заменить?

Ты молодец! У тебя все получится! Я в тебя верю!

«Ты никогда не…»

Читай также: Как полюбить себя и начать новую жизнь: советы, упражнения, книги

В продолжение этой фразы часто добавляют то, что не делает мужчина. «Ты никогда не даришь мне цветы», «Ты никогда мне не помогаешь». Подобное женщины говорят, чтобы мужчина изменил поведение, но этого не происходит. Просто он воспринимает упреки за истину. И если по словам любимой он никогда не дарит цветы, то и не будет этого делать.

Чем заменить?

Я была бы очень рада, если бы ты мне (помогал, дарил цветы и т.д.) чаще.



ТОП-5 разрушительных фраз, которые нельзя говорить мужчинам pixabay

«Я же тебе говорила»

Эту фразу женщина произносят, когда мужчина накосячил, а они предупреждала его о последствиях. Поверьте, парень сам знает о своей ошибке. Не нужно ему два раза «бить молотком по голове». Лучше просто промолчать.

Чем заменить?

Мне очень жаль.

Кстати, если вы не хотите себе экстремальных отношений, как в реалити «Кохання на виживання», то эти фразы лучше не произносить и в сторону женщин. Иначе совместная жизнь станет настоящим испытанием. Какие испытания были у пар в Перу – смотрите осенью на Новом канале.

Ранее мы писали, как не нужно привлекать мужчину.