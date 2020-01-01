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6 секретов привлекательности американок

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Чем американские женщины притягивают к себе взгляды?
6 секретов привлекательности американок
6 секретов привлекательности американок
pinterest.com

Ivona расскажет, почему каждая девушка из США - живое воплощение той самой американской мечты, и чем же они так нравятся мужчинам по всему миру. Берите на заметку!

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1. Улыбка

Американцы по праву считаются само улыбчивой нацией. Поэтому не удивительно, что при встрече с американской женщиной первое, что вы замечаете - это ее улыбка. Как правило - широкая и открытая во все 32. Американки любят улыбаться, тщательно следят за красотой своих зубов и гигиеной полости рта. Улыбка - их первое и главное оружие и самый красивый аксессуар, которым нередко пренебрегают наши женщины.

6 секретов привлекательности американок
6 секретов привлекательности американок
pinterest.com

2. Эксперименты

Будь-то с внешностью, увлечениями или любовными играми. Американки - крайне любопытные и умет ценить каждый опыт и извлекать из него уроки. Такой авантюризм придает им шарма, мужчины, встречая американскую женщину, точно знают - с ними не соскучишься. К тому же они не привыкли ждать инициативы от партнера, они просто берут то, что хотят, и говорят, что думают.

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3. Гигиена

Многие женщины в США просто помешаны на чистоте. Они всегда хорошо пахнут, ходят в душ по 2-3 раза в день и тщательно следят за тем, чтобы ни один волосок не нарушил гармонию их совершенного тела. Во многом это - влияние Голливуда и культ идеальности (что является для американок одновременно и преимуществом, и проклятием). На средства гигиены и косметику они тратят баснословные деньги. Но кто откажется видеть рядом с собой девушку-картинку с лучезарной улыбкой?

6 секретов привлекательности американок
6 секретов привлекательности американок
pinterest.com

4. Здоровье

Наравне с культом красоты, в США прям-таки одержимы здоровьем. Поход в зал, регулярные медицинские обследования, визиты к стоматологу: все это является частью рутины американской женщины. Впрочем, так оно и должно быть, если уж говорить начистоту. Здоровая женщина - красивая женщина.

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5. Искренность и решительность

Американки не умеют флиртовать. Да и в целом прибегают к этому приему крайне редко. Целеустремленные по своей натуре, они всегда знают, чего именно хотят от мужчины, и не стесняются заявить об этом открыто. Конечно, подобная прямолинейность порой обескураживает, но есть в этом и свое очарование - мужчине не приходится ломать голову в попытках узнать, что же именно она имела в виду. Американки с удовольствием принимают ухаживания понравившегося мужчины, но не забывают об ответных сюрпризах.

6 секретов привлекательности американок
6 секретов привлекательности американок
pinterest.com

6. Личное пространство

Уважают чужое, как свое собственное, поэтому спокойно относятся к увлечениям и хобби своих партнеров. Американки терпеливо ждут, пока человек сам пустит их в свой внутренний мир, а не пытаются взломать его при помощи истерик и манипуляций. Мужчины ценят это, и в ответ учатся уважать свободу своей возлюбленной.

Ранее мы рассказывали, как определить, что вы намного привлекательней, чем думаете.

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Теги: секреты привлекательности, привлекательность, полезные советы
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Источник: ivona)bigmir.net

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