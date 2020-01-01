Секреты соблазнения от индийских женщин.

Для многих Камасутра - книжка о сексуальных позах со смешными картинками. На самом же деле это - целый труд, посвященный каме - эмоциональной близости и чувственным наслаждениям.Она содержит целых 7 разделов, и лишь один из них посвящен непосредственно интимной близости. Большая часть рассказывает о любви в целом, ее месте в жизни человека, о том, как ухаживать за своим партнером, как преодолевать семейные проблемы и пр. Камасутра наполнена мудростью и содержит инструкции о том, как привлечь внимание мужчины и поддерживать его интерес на каждом этапе отношений. Ivona собрала для вас базовые правила для женщин, которое и сегодня не утратили своей актуальности.

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1. Никаких обвинений

На первый взгляд может показаться, что к соблазнению мужчины это правило не имеет никакого отношения. Однако индейские мудрецы внесли в свою книгу о любви этот пункт неспроста. Взаимные обвинения значительно остужают пыл, в то время как взрослое разумное обсуждение общих проблем объединяет пару. Вместо того чтобы тратит время и нервы на поиски виновного, направьте эти усилия на то, чтобы сообща разрешить ситуацию с минимальными потерями для обоих возлюбленных.

Несексуальная Камасутра: 7 правил для женщин pinterest.com

2. Внешний вид

Давайте будем честны: крайне редко женщина уделяет столько же времени своем внешнему виду дома, сколько и при подготовке к выходу “в свет“. Конечно, это вовсе не значит, что каждый день вы должны встречать своего мужчину на шпильках и в полном боевом макияже. Однако чуть больше внимания к домашней одежде, капелька духов и опрятная прическа (пуст это будет даже обычный конский хвост, но с хорошо вымытыми волосами) значительно повысят вашу привлекательность в глазах партнера.

3. Самый-самый

Хотите добиться от мужчины поклонения и восхищения? Научитесь убеждать его каждый день, каждую минуту, проведенную вместе, что он для вас - самый лучший. Не скупитесь на комплименты, отмечайте его поступки, вдохновляйте его. Это на самом деле несложно. Главное - говорить искренне.

Несексуальная Камасутра: 7 правил для женщин pinterest.com

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4. Чувство юмора

Конечно, оно есть далеко не у каждого. Но это не мешает вам посмеяться над шуткой своего мужчины (даже если вы слышите ее в миллионный раз). Юмор спасет мир, а вместе с ним и ваши отношения. Смех порой помогает выйти из крайне щекотливых ситуаций, поэтому не стоит пренебрегать к нему и в постели и в быту. Главное правило: смеяться не над ним, а вместе с ним.

5. Не сравнивайте

Ни с киногероями, ни с актерами, ни со своими знакомыми, и уж тем более - со своими бывшими любовниками. Пока вы находитесь с одним мужчиной, он должен быть для вас единственным и неповторимым. Индусы верят, что таким образом женщина подзаряжает своей внутренней энергией мужчиной, незримо связывая две души воедино. Если же энергия утекает к другому, то и о крепком союзе мечтать не стоит.

Несексуальная Камасутра: 7 правил для женщин pinterest.com

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6. Особая приправа

Еда - важная часть индуистской культуры. Во времена создания Камасутры мужчина никогда не ел вне дома, принять пищу другой женщины значило принять ее любовь. Конечно, сегодня велик соблазн просто заказать пиццу или купить готовую еду на вынос, особенно когда вы устаете на работе не меньше вашего партнера. Но даже разогреть полуфабрикаты, нарезать бутерброды или отварить лапшу можно с любовью. Готовьте для себя и своего мужчины с мыслями о том, как сильно вы любите своего партнера, снабжайте пищу положительной энергетикой, и он непременно ценит ваш порыв.

7. Улыбка

Ваш главный козырь, который не стоит вам ровным счетом никаких усилий - это ваша улыбка. Будьте уверены, она - то, что ваш мужчина хочет видеть всегда.

Несексуальная Камасутра: 7 правил для женщин pinterest.com

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