Девочкам не обязательно быть принцессами, а мальчики тоже имеют право плакать.

В какие стереотипы о мужчинах и женщинах давно пора перестать верить, и так ли уж сильно мы отличаемся друг от друга, расскажет Ivona.

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1. Женщины от природы более эмоциональны

Пол человека не влияет на его способность выражать, или не выражать эмоции. Чувствительность, эмоциональный интеллект, темперамент формируются под воздействием психологических и социальных факторов, а также имеют генетические предпосылки. Стратегии воспитания, приемлемые обществом, значительно отличаются для мальчиков и девочек. Будущих мужчин с детства приучают подавлять свои эмоции, тогда как чувствительность в девушках всячески поощряется. Хотите воспитать ребенка без проблем с эмоциональной регуляцией? Постарайтесь донести до него, что чувства - это нормально. Научите его понимать их, контролировать и проявлять их, когда необходимо. Вне зависимости от пола малыша.

4 популярных гендерных мифа и их разоблачение pinterest.com

2. Мужчины от природы более рациональны и имеют способности к точным наукам

Спорное утверждение, которое не имеет никаких фактических подоплек. Таланты и склонности ребенка развиваются опять-таки в результате воспитания и общественного влияния. Исходя из этого, девушки, как правило, неосознанно выбирают профессии или увлечения, далекие от точных наук или общепринятых “мужских“ хобби. И интеллект тут совершенно не при чем.

4 популярных гендерных мифа и их разоблачение pinterest.com

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3. Мужчины по натуре своей полигамны, а женщины - моногамны

Излюбленное оправдание мужской неверности. Но вот о чем стоит задуматься: мужчины и женщины - существа одного биологического вида. Соответственно их система размножения не может отличаться до такой степени. В подтверждение этого выступают и антропологи: ученые считают, что полигамные отношения были нормой до зарождения западных цивилизаций. Затем сексуальная жизнь и институт брака начали регулироваться общественными нормами, религией и культурными особенностями. Это означает, что в целом оба пола способны проявлять гибкость в выборе (и количестве) партнеров. Что действительно важно - осознавать свои потребности и быть честными друг с другом. Если в начале отношений вы единогласно и добровольно приняли решение хранить друг другу верность, то оправдывать измену партнера его природой - в высшей степени глупо. Человек способен контролировать свои инстинкты. Не справляем же мы малую нужду прямо на ковер, потому что хочется прямо сейчас!

4 популярных гендерных мифа и их разоблачение pinterest.com

4. Желание обзавестись потомством заложено в женщинах природой

Это неправда. Отсутствие желания завести ребенка не делает вас менее женственной. Более того, стремление к появлению потомства у мужчин и женщин в целом одинаково. Мнение о том, что материнство - главная (если даже не единственная) цель в жизни женщины в большей степени сформирована тем, что еще до недавних пор их социальная роль сводилась лишь к хранительнице очага, жене и матери. Женщины испытывают такую же потребность в самореализации и личном пространстве. Поэтому заводить ребенка, или считать себя неполноценной от того, что часики уже давно тикают, не стоит. Куда лучше завести ребенка не для того, чтобы на вас перестали косо смотреть (и в душе ненавидеть малыша за утраченные возможности), а когда (и если) вы будете к этому действительно готовы. К слову, последнее утверждение касается не только женщин.

4 популярных гендерных мифа и их разоблачение pinterest.com

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