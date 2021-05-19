Запреты дня 19 мая 2021: Что нельзя делать на Иова Горошника
Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 19 мая.
В среду, 19 мая 2021 года, православные христиане чтут память прaведного Иова Многострадального. В народе его прозвали Горошником и Огуречником.
Что нельзя делать на Иова Горошника19 мая 2021?
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- сажать огурцы и горох днем (только на рассвете или на закате)
- лениться
- переедать
- мужчинам работать в огороде
- начинать новые дела или поездки
Приметы и поверья на Иова Горошника19 мая 2021
- В этот день было принято высаживать горох и огурцы. Делали это только рано утром или на закате солнца, иначе, по поверью, птицы выклюют семена и урожая не будет. Также разрешалось на Иова сеять тыкву, кукурузу и бобовые. Посевы 19 мая сопровождались различными ритуалами. Так, в некоторых регионах читали заговор: «Сею, сею бел горох; уродися, мой горох, и крупен, и бел, и сам три-десять, старым бабам на потеху, молодым ребятам на веселье».
- Занимались огородом в этот день только женщины. Считалось, что посеянные мужчиной семена не вырастут или не дадут богатого урожая.
- Кроме того, люди верили, что любое желание, загаданное при высадке рассады 19 мая, непременно сбудется.
- Также наши предки считали, что на Иова Горошника земля имела целебную силу. В этот день ходили босиком по росе и качались по траве, чтобы больше не подвергаться болезням.
- Ясная погода и обильная роса в этот день предвещали богатый урожай огурцов. Отсутствие росы говорило о скорых изменениях погоды.
Читай также: Песенный конкурс «Евровидение»: Вспоминаем всех представителей УкраиныТеплая ночь 19 мая - примета хорошего урожая огурцов, а холодная - неурожая.
- Туман на рассвете сообщал о том, что в ближайшее время не будет осадков.
Другие праздники 19 мая 2021
- День памяти жертв политических репрессий в Украине
- День конной авиации
- День рождения «Кубика Рубика»
- День «Посади что-нибудь»
- День парусов на горизонте
- День «Покажите красоту внутреннего мира»
- День пищевой революции
- День святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов
- Всемирный день борьбы с гепатитом С
- Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника
Именины 19 мая 2021
По православному церковному календарю День ангела отмечают: Вакх, Варвар, Денис, Иов, Каллимах, Михей.
По католическому – Николай.
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