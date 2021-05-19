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Запреты дня 19 мая 2021: Что нельзя делать на Иова Горошника

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Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 19 мая.
Запреты дня 19 мая 2021: Что нельзя делать на Иова Горошника
Запреты дня 19 мая 2021: Что нельзя делать на Иова Горошника
freepik.com

В среду, 19 мая 2021 года, православные христиане чтут память прaведного Иова Многострадального. В народе его прозвали Горошником и Огуречником.

Что нельзя делать на Иова Горошника19 мая 2021?

Приметы и поверья на Иова Горошника19 мая 2021

  • В этот день было принято высаживать горох и огурцы. Делали это только рано утром или на закате солнца, иначе, по поверью, птицы выклюют семена и урожая не будет. Также разрешалось на Иова сеять тыкву, кукурузу и бобовые. Посевы 19 мая сопровождались различными ритуалами. Так, в некоторых регионах читали заговор: «Сею, сею бел горох; уродися, мой горох, и крупен, и бел, и сам три-десять, старым бабам на потеху, молодым ребятам на веселье».
  • Занимались огородом в этот день только женщины. Считалось, что посеянные мужчиной семена не вырастут или не дадут богатого урожая.
  • Кроме того, люди верили, что любое желание, загаданное при высадке рассады 19 мая, непременно сбудется.
  • Также наши предки считали, что на Иова Горошника земля имела целебную силу. В этот день ходили босиком по росе и качались по траве, чтобы больше не подвергаться болезням.
  • Ясная погода и обильная роса в этот день предвещали богатый урожай огурцов. Отсутствие росы говорило о скорых изменениях погоды.

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    Теплая ночь 19 мая - примета хорошего урожая огурцов, а холодная -  неурожая.
  • Туман на рассвете сообщал о том, что в ближайшее время не будет осадков.

Другие праздники 19 мая 2021

  • День памяти жертв политических репрессий в Украине
  • День конной авиации
  • День рождения «Кубика Рубика»
  • День «Посади что-нибудь»
  • День парусов на горизонте
  • День «Покажите красоту внутреннего мира»
  • День пищевой революции
  • День святого Иво Хелори, покровителя юристов, нотариусов и адвокатов
  • Всемирный день борьбы с гепатитом С
  • Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

Именины 19 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Вакх, Варвар, Денис, Иов, Каллимах, Михей.

По католическому – Николай.

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Теги: запреты, приметы, поверья, украинские традиции, праздники, День ангела, именины, праздники в мае
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Источник: ivonа bigmir)net

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