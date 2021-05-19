Узнайте, чего категорически нельзя делать в среду, 19 мая.

Запреты дня 19 мая 2021: Что нельзя делать на Иова Горошника freepik.com

В среду, 19 мая 2021 года, православные христиане чтут память прaведного Иова Многострадального. В народе его прозвали Горошником и Огуречником.

Что нельзя делать на Иова Горошника19 мая 2021?

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ссориться сажать огурцы и горох днем (только на рассвете или на закате)

лениться

переедать

мужчинам работать в огороде

начинать новые дела или поездки

Приметы и поверья на Иова Горошника19 мая 2021

В этот день было принято высаживать горох и огурцы. Делали это только рано утром или на закате солнца, иначе, по поверью, птицы выклюют семена и урожая не будет. Также разрешалось на Иова сеять тыкву, кукурузу и бобовые. Посевы 19 мая сопровождались различными ритуалами. Так, в некоторых регионах читали заговор: «Сею, сею бел горох; уродися, мой горох, и крупен, и бел, и сам три-десять, старым бабам на потеху, молодым ребятам на веселье».

Занимались огородом в этот день только женщины. Считалось, что посеянные мужчиной семена не вырастут или не дадут богатого урожая.

Кроме того, люди верили, что любое желание, загаданное при высадке рассады 19 мая, непременно сбудется.

Также наши предки считали, что на Иова Горошника земля имела целебную силу. В этот день ходили босиком по росе и качались по траве, чтобы больше не подвергаться болезням.

Ясная погода и обильная роса в этот день предвещали богатый урожай огурцов. Отсутствие росы говорило о скорых изменениях погоды.

Читай также: Песенный конкурс «Евровидение»: Вспоминаем всех представителей Украины Теплая ночь 19 мая - примета хорошего урожая огурцов, а холодная - неурожая.

Теплая ночь 19 мая - примета хорошего урожая огурцов, а холодная - неурожая. Туман на рассвете сообщал о том, что в ближайшее время не будет осадков.

Другие праздники 19 мая 2021

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Именины 19 мая 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают: Вакх, Варвар, Денис, Иов, Каллимах, Михей.

По католическому – Николай.

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